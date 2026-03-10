"Se pegan un palo por semana": vecinos de City Bell están cansados de los choques y exigen reductores de velocidad

Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”
Vecinos de City Bell volvieron a reclamar medidas de seguridad vial en la esquina de 460 y 26, donde aseguran que se repiten accidentes por automovilistas que circulan a alta velocidad y no frenan al llegar a esa intersección.
El pedido resurgió tras un nuevo choque registrado en las últimas horas. Según relataron frentistas de la zona, los siniestros son frecuentes y generan preocupación entre quienes viven en la cuadra.
“Se pegan un palo por semana”, expresó un vecino que reside a pocos metros del cruce. Según contó, muchos conductores avanzan por la calle 460 a gran velocidad y no reducen la marcha al aproximarse a 26.
“Van rápido por 460. Es terrible”, agregó otro frentista, quien remarcó que la situación se repite desde hace tiempo.
Ante este escenario, los vecinos solicitaron la colocación de reductores de velocidad para obligar a los automovilistas a disminuir la marcha antes de llegar a la esquina. El pedido principal es la instalación de una loma de burro sobre 460, a la altura del cruce con 26.
“Es una pista de autos”, resumió al describir cómo circulan algunos conductores por la zona, donde advierten que el riesgo de nuevos accidentes sigue latente si no se adoptan medidas de prevención.
