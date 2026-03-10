Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

"Se pegan un palo por semana": vecinos de City Bell están cansados de los choques y exigen reductores de velocidad

"Se pegan un palo por semana": vecinos de City Bell están cansados de los choques y exigen reductores de velocidad
10 de Marzo de 2026 | 11:37

Escuchar esta nota

Vecinos de City Bell volvieron a reclamar medidas de seguridad vial en la esquina de 460 y 26, donde aseguran que se repiten accidentes por automovilistas que circulan a alta velocidad y no frenan al llegar a esa intersección.

El pedido resurgió tras un nuevo choque registrado en las últimas horas. Según relataron frentistas de la zona, los siniestros son frecuentes y generan preocupación entre quienes viven en la cuadra.

“Se pegan un palo por semana”, expresó un vecino que reside a pocos metros del cruce. Según contó, muchos conductores avanzan por la calle 460 a gran velocidad y no reducen la marcha al aproximarse a 26.

“Van rápido por 460. Es terrible”, agregó otro frentista, quien remarcó que la situación se repite desde hace tiempo.

Ante este escenario, los vecinos solicitaron la colocación de reductores de velocidad para obligar a los automovilistas a disminuir la marcha antes de llegar a la esquina. El pedido principal es la instalación de una loma de burro sobre 460, a la altura del cruce con 26.

LE PUEDE INTERESAR

Por la guerra en Medio Oriente: "Los precios de los combustibles subirán e impactarán en la inflación"

LE PUEDE INTERESAR

Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan

“Es una pista de autos”, resumió al describir cómo circulan algunos conductores por la zona, donde advierten que el riesgo de nuevos accidentes sigue latente si no se adoptan medidas de prevención.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales

VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Últimas noticias de La Ciudad

Por la guerra en Medio Oriente: "Los precios de los combustibles subirán e impactarán en la inflación"

Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan

Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
Deportes
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Los números de la segunda gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, se discute el rating
Wanda Nara lo hizo otra vez: subió una foto que molestó a Maura Icardi y generó una gran sorpresa en el mundo del fútbol 
Eliminado por ser "planta": así se fue Tomy de Gran Hermano Generación Dorada
Se supo: quién es la mujer sospechada de disparar contra la mansión de Rihanna e intentar asesinarla
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Policiales
Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla