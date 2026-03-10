La China Suárez mostró el vestido que usó en su cumpleaños y aclaró si era de Wanda Nara, las fotos y los detalles

Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”
Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
El petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia que la guerra en Medio Oriente finalizaría pronto
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales
Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Eliminado por ser "planta": así se fue Tomy de Gran Hermano Generación Dorada
Se supo: quién es la mujer sospechada de disparar contra la mansión de Rihanna e intentar asesinarla
Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?
Los números de la suerte del martes 10 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, la China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de que el vestido que usó para el festejo de su cumpleaños era de Wanda Nara.
Así, entre saludos de cumpleaños, imágenes de la celebración y paseos junto a sus tres hijos, la mencionada actriz subió a sus historias de Instagram una foto del outfit que lució en la noche de su celebración.
En dicha imagen se podía ver en un primerísimo primer plano los zapatos y la etiqueta del vestido con marca y talle: “Herve Leger Paris. XS”
Si bien no nombró a nadie ni dijo nada, esa foto bastó para poner fin a las especulaciones y dejar en claro que ese vestido no era del vestidor de la ex esposa de Mauro Icardi.
Lo cierto es que, la China cumplió 34 años y lo celebró con una exclusiva fiesta en Estambul.
Allí, al mostrar las fotos en sus redes, los usuarios notaron un detalle que desató una inesperada polémica.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la segunda gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, se discute el rating
En las imágenes de la actriz se la podía ver con un vestido negro largo, que para muchos era el mismo que mostró Nara en otras ocasiones.
“¿Mismo vestido?”, se preguntaron en las redes que estallaron de comentarios al respecto coincidiendo que la prenda podía pertenecer a la ex de Icardi.
Incluso, hubo quienes recordaron que en reiteradas ocasiones la conductora de MasterChef Celebrity aseguró que la actriz le usaba la ropa que había dejado en Italia y Turquía.
“Que ella deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”, habían sido sus palabras en diálogo con Guido Záffora en la tele.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí