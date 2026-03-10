La China Suárez mostró el vestido que usó en su cumpleaños y aclaró si era de Wanda Nara, las fotos y los detalles

Ahora, la China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de que el vestido que usó para el festejo de su cumpleaños era de Wanda Nara.

Así, entre saludos de cumpleaños, imágenes de la celebración y paseos junto a sus tres hijos, la mencionada actriz subió a sus historias de Instagram una foto del outfit que lució en la noche de su celebración.

En dicha imagen se podía ver en un primerísimo primer plano los zapatos y la etiqueta del vestido con marca y talle: “Herve Leger Paris. XS”

Si bien no nombró a nadie ni dijo nada, esa foto bastó para poner fin a las especulaciones y dejar en claro que ese vestido no era del vestidor de la ex esposa de Mauro Icardi.

Lo cierto es que, la China cumplió 34 años y lo celebró con una exclusiva fiesta en Estambul.

Allí, al mostrar las fotos en sus redes, los usuarios notaron un detalle que desató una inesperada polémica.

En las imágenes de la actriz se la podía ver con un vestido negro largo, que para muchos era el mismo que mostró Nara en otras ocasiones.

“¿Mismo vestido?”, se preguntaron en las redes que estallaron de comentarios al respecto coincidiendo que la prenda podía pertenecer a la ex de Icardi.

Incluso, hubo quienes recordaron que en reiteradas ocasiones la conductora de MasterChef Celebrity aseguró que la actriz le usaba la ropa que había dejado en Italia y Turquía.

“Que ella deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”, habían sido sus palabras en diálogo con Guido Záffora en la tele.