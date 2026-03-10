La intimidad de la reunión de 11 Gobernadores con empresarios en Nueva York: clima distendido y hasta bromas

El ministro de Economía Luis Caputo sonrió en las redes sociales por las buenas noticias que llegan desde Nueva York, donde por estas horas se concentra la actividad política con la presencia del presidente Javier Milei y de once gobernadores que fueron invitados por el Gobierno nacional.

En esta ocasión, Caputo compartió una foto en la cual está en el centro de la escena acompañado por la presidente del Council of the Americas, Susan Segal, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, tras una reunión en la que estuvieron gobernadores peronistas provinciales, del PRO, radicales y partidos provinciales, pero de buen diálogo con la Casa de Gobierno. Incluso, fueron piezas determinantes para que el Congreso aprobara la reforma laboral que tanto impulsaba Milei.

El encuentro fue calificado por Caputo como una "extraordinaria reunión” y “¡Fenomenal!”. “Extraordinaria reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno”, comenzó contextualizando para inmediatamente afirmar que “es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo. El clima de inversión es fenomenal”, subió en su cuenta en X.

En este contexto, sumó que: “Los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”. Y cerró enviando halagos: “Felicitaciones Susan Segal, Alec Oxenford y Cancillería por la organización”.

Estuvieron presentes los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de San Juan, Marcelo Orrego, de Jujuy, Carlos Sadir, de Córdoba, Martín Llaryora, de Río Negro, Alberto Weretilneck, de Neuquén, Rolando Figueroa, de Catamarca, Raúl Jalil, de Salta, Gustavo Sáenz, de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Según los presentes, el clima fue muy distendido, con distintos paneles y mesas en las que los gobernadores expusieron frente a cerca de 150 empresarios de distintos sectores, algunos ya con inversiones en el país, en las que hubo tiempo para algunas bromas, como cuando Torres dijo que Chubut era la provincia con el mejor vino, ya que uno fue premiado, lo que le le valió la respuesta de Cornejo que que Mendoza estaba haciendo los mejores langostinos de la Cordillera, según publica La Nación.

Otro hecho que llamó la atención fue la propaganda con forma de "bienvenida" que se vio al gobernador de Mendoza en la cartelera de Times Square, con el sello oficial de la provincia, imagen que circuló en redes.

Si bien cada gobernador arribó por su cuenta, se encuentran alojados en el mismo hotel, se mueven de manera conjunta, mientras fuentes nacionales señalaron que mostraban interés por defender el rumbo económico actual y procurando conseguir inversiones para sus provincias. Y continuarán así hasta el jueves, cuando emprendan el regreso al país.