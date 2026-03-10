Filtran nuevos detalles de la tercera temporada de En el barro: “Cambia todo”

A poco menos de un mes de que Netflix anunciara la tercera temporada de En el barro, el spin off de El Marginal, la periodista Laura Ubfal reveló nuevos detalles sobre esta próxima entrega de la serie de Sebastián Ortega.

Según se precisó, en la historia las presas serán trasladadas a una cárcel de frontera. “Cambia todo, cambian muchas cosas que no puedo contar, pero se va a una cárcel en la triple frontera”, detalló, en referencia al límite entre Argentina, Brasil y Paraguay.

“Muy fuerte lo que va a pasar, con María Becerra, con Juana Molina, con las embarradas”, agregó, confirmando que tanto la cantante como la actriz volverán en esta nueva entrega.

Aquí, vale recordar que ambas participaron de la primera temporada, pero no de la segunda.

Además, la mencionada periodista reveló otra importante proyección: “Y se va a grabar la cuarta. Todo esto es parte de lo que va a anunciar Netflix dentro de un tiempo, pero no es lo único”.

Finalmente, se supo que la segunda temporada de En el barro, que destacó por la participación de la China Suárez, fue un rotundo éxito en la plataforma de streaming: llegó al top 10 global de Netflix a una semana de su estreno y se mantuvo en el puesto número uno en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile durante varias semanas.