El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”
VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Otra vez se escuchó el pedido de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobierno nacional rechazó el reclamo de los talleres y dejó firme la reforma en los controles vehiculares que prevé menos trámites, extensión de plazos y la apertura del mercado a concesionarias e importadores.
La ratificación del cambio normativo se dio mediante el Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, al desestimar el planteo de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (Catrai) y de casi 30 empresas del sector.
Los empresarios buscaban frenar la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV), argumentando que los cambios introducidos por el Decreto 196/25 ponían en riesgo la seguridad vial y afectaban la “independencia de criterios” de las inspecciones.
Con este nuevo decreto, el gobierno nacional ratificó los pilares de la modernización del sistema, enfocados en reducir la carga económica y fomentar la competitividad:
Para vehículos 0 km, la primera revisión técnica deberá realizarse recién a los 5 años del patentamiento (antes era a los 3 años).
Para autos de hasta 10 años: la revisión será cada dos años, en lugar de anual.
LE PUEDE INTERESAR
Mercados, con una reacción sobre el final
LE PUEDE INTERESAR
Arranca el debate por el reglamento del Concejo
En tanto, también se da el fin de la exclusividad: las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar el número de talleres ni fijar tarifas máximas o mínimas.
Para nuevos actores, concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrán realizar las revisiones, eliminando la exclusividad de los centros tradicionales.
La Catrai y diversas empresas dijeron que la extensión de plazos no tenía sustento técnico y que permitir que una concesionaria inspeccione el auto que ella misma vende genera conflicto de intereses.
Sin embargo, el Ejecutivo descartó esos reparos. En cuanto a los plazos, esgrimió que los vehículos modernos poseen mayores garantías de seguridad, por lo que inspeccionarlos con tanta frecuencia es una “burocracia innecesaria”.
En el plano de la seguridad vial, se citaron estudios internacionales que señalan que la mayoría de los siniestros viales ocurren por errores humanos (alcohol, velocidad, distracciones) y no por fallas mecánicas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí