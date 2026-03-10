El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

El gobierno nacional rechazó el reclamo de los talleres y dejó firme la reforma en los controles vehiculares que prevé menos trámites, extensión de plazos y la apertura del mercado a concesionarias e importadores.

La ratificación del cambio normativo se dio mediante el Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, al desestimar el planteo de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (Catrai) y de casi 30 empresas del sector.

Los empresarios buscaban frenar la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV), argumentando que los cambios introducidos por el Decreto 196/25 ponían en riesgo la seguridad vial y afectaban la “independencia de criterios” de las inspecciones.

Con este nuevo decreto, el gobierno nacional ratificó los pilares de la modernización del sistema, enfocados en reducir la carga económica y fomentar la competitividad:

Para vehículos 0 km, la primera revisión técnica deberá realizarse recién a los 5 años del patentamiento (antes era a los 3 años).

Para autos de hasta 10 años: la revisión será cada dos años, en lugar de anual.

En tanto, también se da el fin de la exclusividad: las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar el número de talleres ni fijar tarifas máximas o mínimas.

Para nuevos actores, concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrán realizar las revisiones, eliminando la exclusividad de los centros tradicionales.

La Catrai y diversas empresas dijeron que la extensión de plazos no tenía sustento técnico y que permitir que una concesionaria inspeccione el auto que ella misma vende genera conflicto de intereses.

Sin embargo, el Ejecutivo descartó esos reparos. En cuanto a los plazos, esgrimió que los vehículos modernos poseen mayores garantías de seguridad, por lo que inspeccionarlos con tanta frecuencia es una “burocracia innecesaria”.

En el plano de la seguridad vial, se citaron estudios internacionales que señalan que la mayoría de los siniestros viales ocurren por errores humanos (alcohol, velocidad, distracciones) y no por fallas mecánicas.