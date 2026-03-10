VIDEO. Buscan a "Sin pático", acusado de prender fuego una moto y andar a los tiros en un velorio tumbero

Una investigación iniciada tras el hallazgo de una motocicleta robada e incendiada en Ensenada derivó en allanamientos en los que la Policía secuestró un arma de fuego, municiones y varios teléfonos celulares. Por el hecho hay dos sospechosos identificados que permanecen prófugos. Según se pudo saber de fuentes oficiales, a uno de ellos lo apodan "sin pático" debido a que perdió una pierna en un accidente ocurrido en Berisso. Además a ambos se los acusa de realizar un "velorio tumbero" disparando tiros al aire en plena vía pública.

El episodio se remonta al 24 de febrero, cuando personal del Comando de Patrullas de Ensenada encontró una motocicleta marca QJ Motor negra de 800 cc, completamente incendiada en la esquina de Zabala y Hernández, en Villa Tranquila. Tras verificar el rodado, los efectivos constataron que tenía pedido de secuestro activo desde el 20 de febrero por una causa de robo/hurto, requerida por la UFI N°9.

A partir del hallazgo intervino el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera de Ensenada, que inició tareas investigativas para identificar a los responsables.

Según el parte policial al que accedió EL DIA, durante la pesquisa los investigadores lograron identificar a dos sospechosos a partir de publicaciones en redes sociales, donde aparecían en imágenes previas al hecho realizando detonaciones con un arma de fuego.

Además, se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos de la zona y se analizaron imágenes de las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Ensenada, lo que permitió reunir elementos suficientes para solicitar órdenes de allanamiento.

Allanamientos y dos prófugos

Los procedimientos se realizaron ayer en dos domicilios. Uno de ellos en Villa Tranquila y el otro en Punta Lara. Se informó que durante los operativos la Policía secuestró:

- 13 teléfonos celulares

- Un revólver plateado marca Long CQT calibre .32 largo

- 12 cartuchos calibre .38 con punta de plomo

- 13 cartuchos calibre 9 milímetros

- Una vaina servida calibre 9 milímetros

Los investigadores identificaron a los presuntos implicados pero no fueron encontrados durante los allanamientos y permanecen prófugos. La causa fue caratulada como “Hallazgo y averiguación de ilícito” y quedó a cargo de la UFI N°5, con intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial La Plata.

Según indicaron fuentes del caso, la investigación continúa con el objetivo de localizar a los sospechosos y determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos ocurridos en la región.