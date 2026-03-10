Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”
Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
El petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia que la guerra en Medio Oriente finalizaría pronto
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales
Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Eliminado por ser "planta": así se fue Tomy de Gran Hermano Generación Dorada
Se supo: quién es la mujer sospechada de disparar contra la mansión de Rihanna e intentar asesinarla
Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?
Los números de la suerte del martes 10 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La muerte de la joven futbolista de Club Atlético Colón, Tiara Lemos, de 16 años, generó una fuerte conmoción en el fútbol femenino. La noticia fue confirmada por el club santafesino a través de sus redes sociales y provocó una ola de mensajes de despedida de compañeras, instituciones y personas vinculadas al deporte.
El club expresó su pesar con un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la muerte de la jugadora y acompañó a su familia, amistades y compañeras en este difícil momento. Lemos integraba las divisiones juveniles del fútbol femenino sabalero y era considerada una joven promesa que comenzaba a construir su camino dentro del deporte.
La futbolista había desarrollado su formación en distintos equipos del ámbito santafesino y en 2023 formó parte del plantel de Colón que se consagró campeón del Torneo Apertura Sub 15 “Juliana Gómez” de la Liga Santafesina. Su crecimiento dentro del club reflejaba su compromiso y la pasión que tenía por el fútbol desde muy pequeña.
La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad deportiva de Santa Fe. Incluso el clásico rival, Club Atlético Unión, expresó públicamente sus condolencias y acompañó a la familia de la futbolista, un gesto que reflejó la magnitud del dolor que provocó su partida en el ambiente del fútbol local.
En medio del duelo, uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de su novia, Juana Álvarez, quien la despidió con un texto cargado de emoción en redes sociales. “Espero que ahora te encuentres tranquila, mi amor. Me duele en el alma no poder seguir compartiendo mi vida con vos. Nunca jamás te voy a olvidar”, escribió al recordar a la joven futbolista.
LE PUEDE INTERESAR
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
LE PUEDE INTERESAR
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Las compañeras de equipo también compartieron palabras de despedida y recordaron a Lemos por su alegría y compañerismo dentro del plantel. En redes sociales destacaron su personalidad y la energía que transmitía en cada entrenamiento y partido, rasgos que la habían convertido en una jugadora muy querida dentro del grupo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí