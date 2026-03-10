Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino

10 de Marzo de 2026

La muerte de la joven futbolista de Club Atlético Colón, Tiara Lemos, de 16 años, generó una fuerte conmoción en el fútbol femenino. La noticia fue confirmada por el club santafesino a través de sus redes sociales y provocó una ola de mensajes de despedida de compañeras, instituciones y personas vinculadas al deporte.

El club expresó su pesar con un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la muerte de la jugadora y acompañó a su familia, amistades y compañeras en este difícil momento. Lemos integraba las divisiones juveniles del fútbol femenino sabalero y era considerada una joven promesa que comenzaba a construir su camino dentro del deporte. 

La futbolista había desarrollado su formación en distintos equipos del ámbito santafesino y en 2023 formó parte del plantel de Colón que se consagró campeón del Torneo Apertura Sub 15 “Juliana Gómez” de la Liga Santafesina. Su crecimiento dentro del club reflejaba su compromiso y la pasión que tenía por el fútbol desde muy pequeña. 

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad deportiva de Santa Fe. Incluso el clásico rival, Club Atlético Unión, expresó públicamente sus condolencias y acompañó a la familia de la futbolista, un gesto que reflejó la magnitud del dolor que provocó su partida en el ambiente del fútbol local.

En medio del duelo, uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de su novia, Juana Álvarez, quien la despidió con un texto cargado de emoción en redes sociales. “Espero que ahora te encuentres tranquila, mi amor. Me duele en el alma no poder seguir compartiendo mi vida con vos. Nunca jamás te voy a olvidar”, escribió al recordar a la joven futbolista. 

Las compañeras de equipo también compartieron palabras de despedida y recordaron a Lemos por su alegría y compañerismo dentro del plantel. En redes sociales destacaron su personalidad y la energía que transmitía en cada entrenamiento y partido, rasgos que la habían convertido en una jugadora muy querida dentro del grupo. 

