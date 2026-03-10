La cantidad de locales comerciales sin actividad volvió a crecer en La Plata y generó preocupación entre comerciantes y cámaras empresarias. Un relevamiento difundido en las últimas horas señala que durante el primer bimestre de 2026 aumentó el número de espacios vacíos en algunos de los principales corredores comerciales de la ciudad.

El informe fue elaborado por la Cámara Argentina de Comercio a partir de datos relevados por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la provincia de Buenos Aires (FEMAPE). Según ese análisis, entre enero y febrero de 2026 se registró un incremento interanual del 180% en la cantidad de locales inactivos en las áreas comerciales monitoreadas.

Desde el sector, sin embargo, aclararon que el salto porcentual está condicionado por una base de comparación muy baja: en el primer bimestre de 2025 solo se habían detectado cinco locales sin actividad, lo que amplifica el impacto estadístico del crecimiento actual.

Cuántos locales vacíos hay hoy en La Plata

Más allá del fuerte incremento interanual, los datos concretos muestran una tendencia que empieza a generar inquietud en el comercio local.

Durante enero y febrero de 2026 se contabilizaron 14 locales sin actividad comercial en las zonas analizadas. Dentro de esa cifra se incluyen espacios cerrados, en alquiler, en venta o clausurados.

La comparación con el período inmediatamente anterior también marca una leve suba: entre noviembre y diciembre de 2025 se habían registrado 13 locales en esa situación, por lo que el aumento fue del 7,7%.

El comercio, bajo presión

El relevamiento se concentra en los principales corredores comerciales de La Plata y funciona como un indicador de la actividad económica en la ciudad. La evolución de los locales vacíos suele reflejar la salud del comercio minorista y el nivel de consumo.

En los últimos meses, comerciantes vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener los negocios frente al aumento de alquileres, servicios y otros costos fijos, en un contexto en el que el consumo todavía muestra señales de debilidad.

Si bien el número absoluto de locales cerrados aún no configura un escenario crítico, la tendencia mantiene en alerta al sector comercial platense, que sigue de cerca la evolución de la actividad en uno de los momentos más sensibles para el comercio urbano.