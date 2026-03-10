Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?
Momentos muy nublados y otros con mucho sol. Así transcurrió este último fin de semana en La Plata, con dos jornadas similares en las que prácticamente no han variado las temperaturas, y el viento con ráfagas del este ha tenido un rol principal. Muchos tomaron estas condiciones como agradables, ya que las marcas del termómetro son casi primaverales en un tramo de marzo en el que habitualmente suele hacer calor.
Según explicaron especialistas del sitio MeteoRed, en la ciudad de La Plata y buena parte de la zona de influencia del Río de la Plata se encuentran al reparo de la protección que provee un sistema estacionario de alta presión sobre el Océano Atlántico. Al respecto, refirieron a un fenómeno conocido como "bloqueo atmosférico".
Esta situación hace que las lluvias se mantengan muy esquivas por el momento en este marzo en la región del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), al tiempo que las temperaturas persistan acotadas en torno a los valores normales típicos del mes, muy lejos de marcas calurosas como en el reciente verano, pero también lejos de incursiones frías que hagan sospechar del ingreso a la nueva estación de otoño.
Y la novedad principal en este arranque de semana es que esta monotonía meteorológica en Buenos Aires promete quedarse varios días más, y la gran pregunta que surge entonces es: ¿cuándo se romperá este bloqueo en la circulación atmosférica regional y aumentarán las chances para el retorno de las precipitaciones?
El viento del este se mantiene intenso sobre el AMBA, con reportes recientes que han indicado ráfagas superiores a 50 km/h en zonas ribereñas como Aeroparque. Este lunes inicia con temperaturas nuevamente templadas, entre 18 y 19 °C, y cielo despejado.
Con el correr del día la nubosidad volverá a presentarse variable, con aumentos parciales en algunos tramos entre la mañana y la tarde, pero sin pronóstico de lluvia para el arranque de esta semana.
Las temperaturas máximas volverán a alcanzar valores de 24 a 25 °C en la región, y el ambiente seguirá algo ventoso, con probables ráfagas de 40 a 50 km/h.
En el resto de la semana hábil es muy llamativo ver cómo las condiciones de tiempo prácticamente no se modificarían, en jornadas que parecerán prácticamente calcadas unas a otras.
as temperaturas seguirán moviéndose en el rango de 18/19 °C a 25/26 °C en el caso de la Capital Federal, con nubosidad variable y vientos persistentes del este con algunas ráfagas, aunque probablemente menos intensas que las de este lunes.
Si bien el viernes pasado cayeron algunas gotas en la Ciudad en horas de la noche, difícilmente pueda llover algo hasta al menos el viernes 13.
Algunos modelos meteorológicos identifican en la tarde del jueves 12 un período de ligera inestabilidad con nubarrones, que habrá que seguir de cerca en las próximas actualizaciones de pronóstico.
El análisis de distintos modelos de pronóstico sugiere que el próximo fin de semana podría estar llegando a Buenos Aires una debilitada zona frontal, intentando empezar a romper este bloqueo y aumentar la inestabilidad.
Todavía restan incertidumbres acerca de cuándo y de qué forma cruzaría este frente, motivo por el cual aún no es claro si podrán darse precipitaciones aisladas en el AMBA ya en el sábado, o con mayor probabilidad el domingo.
Estas dudas esperamos ir disipándolas durante los próximos días, por lo pronto es importante saber que el próximo fin de semana vendrá más inestable pero que a su vez subirán las temperaturas, intentando acercarse al umbral de 30 °C nuevamente.
