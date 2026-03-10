Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores

El render que empezó a circular en los últimos días

10 de Marzo de 2026 | 07:29

Escuchar esta nota

Boca avanza en un plan de remodelación de La Bombonera que contemplaría la construcción de una cuarta bandeja, la instalación de 18 ascensores y una serie de reformas que permitirán incrementar la capacidad del estadio, según información que comenzó a circular en los últimos días en matutinos porteños.

El proyecto forma parte de un plan integral impulsado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme y apunta a ampliar el aforo del escenario ubicado en el barrio de La Boca.

Los hinchas del elenco de La Ribera anhelan con reformas significativas en el recinto ubicado en Brandsen 805 desde hace décadas y pareciera ser que su deseo estaría más cerca de concretarse que nunca, aunque antes deberán contar con la aprobación de Ferrosur, empresa que gestiona los railes públicos, y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), ente estatal que controla la operación del sistema ferroviario.

Según trascendió, la empresa ferroviaria recibió un comunicado de Boca Juniors en el que se solicitó el espacio de las vías para la construcción de torres destinadas al funcionamiento de ascensores.

La principal modificación será la incorporación de una nueva bandeja inferior a las tres actuales, que sumará alrededor de 6.000 plateas. Con esta primera etapa de la obra, la capacidad del estadio Alberto J. Armando pasaría de aproximadamente 57.000 a cerca de 67.000 espectadores, aunque el plan completo prevé seguir ampliándolo en fases posteriores.

Para permitir el acceso a este nuevo sector, el proyecto contaría con la construcción de cuatro torres externas del lado de las vías del tren donde se instalarán 18 ascensores, estructuras que conectarán los accesos con la tercera y la futura cuarta bandeja.

Como se mencionó anteriormente, la obra dependerá de ciertas autorizaciones vinculadas a la infraestructura ferroviaria, ya que parte de las columnas se ubicarán en el área lindera a las vías, por lo que necesitan ser aprobadas.

Además de la nueva tribuna, el plan incluye otras reformas en el estadio: la remoción definitiva de butacas en el sector K para liberar espacio, la ampliación de accesos y pasillos en la Platea L, la creación de nuevos sectores gastronómicos y la construcción de más palcos, que pasarían de los actuales 86 a cerca de 240.

La ampliación de la Bombonera forma parte de un plan más amplio que también contempla el traslado del campo de juego unos metros hacia el sector de las vías, la reubicación de los bancos de suplentes, la construcción de un nuevo túnel para los equipos y la eventual instalación de un techo con pantalla 360° que cubriría todo el estadio. Si se concretan todas las etapas previstas, el recinto podría alcanzar en el futuro una capacidad cercana a los 80.000 espectadores.

