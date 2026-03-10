Es de Pinamar y ganó la maratón de las Islas Malvinas: "Por los caídos, por los Veteranos, por Argentina"

La atleta argentina Candela Cerrone ganó la Maratón de Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Se impuso en los 42 kilómetros con una marca de 3 horas y 14 minutos. Tras cruzar la meta, dedicó su victoria a los caídos y veteranos de guerra.

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, Cerrone se mostró conmovida por la experiencia y celebró el triunfo. “Yo todavía sigo conmocionada, medio desbordada por la repercusión que está teniendo esto a nivel nacional. Estamos muy agradecidos. Esto va mucho más allá que ganar una carrera", señaló.

Al respecto, manifestó que "fue una experiencia muy emotiva. Fue muy díficil correrla, no solamente por lo deportivo sino por la parte mental. Me preparé cuatro meses para esto y no sólo a nivel físico. Leí, me instruí, intenté recapitular todo el conocimiento que pudiera para entender aún más a nuestras islas".

Cerrone es profesora de Educación Física y hace muchos años corre maratones, aunque admitió que en esta ocasión las circuntancias fueron especiales: "Hubo muchos condimentos juntos: era una maratón en el Dia Internacional de la Mujer y era la única argentina que estaba participando entre los 60 corredores. Me gusta correr en distintas competencias, a lo largo de todo el país, pero hacerlo acá era sublime".

La entrevista completa, en el audio adjunto: