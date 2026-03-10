Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Con consignas enfocadas, principalmente, contra la violencia de género

Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Las manifestantes llevaron su pedido de justicia e igualdad a las calles de la Ciudad, desde Plaza Moreno a la sede la Fiscalía

10 de Marzo de 2026 | 02:37
Edición impresa

Miles de mujeres se movilizaron ayer por las calles de La Plata en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una jornada atravesada por reclamos contra la violencia de género, pedidos de justicia por víctimas y críticas a la reforma laboral. La marcha comenzó en Plaza Moreno, avanzó por diagonal 74 hasta la avenida 7 y luego se dirigió hacia la sede de la Fiscalía.

La convocatoria reunió a vecinas de distintos barrios, organizaciones feministas, agrupaciones estudiantiles y sindicatos, en una movilización que se extendió durante varias cuadras y que tuvo un marcado carácter transgeneracional: entre las participantes había niñas acompañadas por sus madres y abuelas, adolescentes de escuelas secundarias, estudiantes universitarias y mujeres adultas.

La marcha partió de 12 y 50 alrededor de las 17 horas y estuvo encabezada por familiares de víctimas de violencia de género. En la primera línea estuvieron allegados de Rocío Alvarito. También participaron familiares de María Clara Urdangaray y Marta Ramallo, madre de Johana Ramallo, entre otras referentes de la lucha por justicia.

A medida que la columna avanzaba por diagonal 74, las manifestantes llegaron a ocupar unas cuatro cuadras. El clima fue de fuerte carga emotiva, pero también de organización colectiva, con cantos, banderas y carteles que sintetizaron los principales reclamos del movimiento.

“Yo te creo” y “Nunca caminás sola” fueron algunas de las consignas que más se repitieron a lo largo del recorrido. Otros carteles expresaron mensajes más crudos sobre la realidad que atraviesan muchas mujeres: “Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo” o “¿Te parecemos muchas? Nos faltan miles”.

Además del pedido de justicia por los casos más resonantes de la Ciudad, otra de las consignas que atravesó gran parte de la movilización fue la oposición a la reforma laboral. “Trabajadoras siempre, esclavas nunca” y “La reforma precariza, el feminismo organiza” fueron algunos de los mensajes que se leyeron en una jornada en la que organizaciones sindicales impulsaron un paro nacional de mujeres, que afectó a algunas escuelas públicas de la Ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

“Toque de campana” por las mujeres del mundo empresarial

La marcha culminó frente a la sede de la Fiscalía, donde se reiteraron los pedidos de justicia por casos de violencia de género y femicidios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Las mujeres llenaron las calles de La Plata en un nuevo 8M / Nicolás Braicovich

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Los colegios privados piden subir las cuotas

El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas

Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Últimas noticias de La Ciudad

Los colegios privados piden subir las cuotas

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos

VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
Espectáculos
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming
“Misoginia de manual”: Daryl Hannah, furiosa con la serie “Love Story”
“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca
El padre de Ian Lucas habló de Anderson
Deportes
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Cayetano Bolzán, una alternativa que pierde el entrenador por otra lesión muscular
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla