Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Miles de mujeres se movilizaron ayer por las calles de La Plata en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una jornada atravesada por reclamos contra la violencia de género, pedidos de justicia por víctimas y críticas a la reforma laboral. La marcha comenzó en Plaza Moreno, avanzó por diagonal 74 hasta la avenida 7 y luego se dirigió hacia la sede de la Fiscalía.

La convocatoria reunió a vecinas de distintos barrios, organizaciones feministas, agrupaciones estudiantiles y sindicatos, en una movilización que se extendió durante varias cuadras y que tuvo un marcado carácter transgeneracional: entre las participantes había niñas acompañadas por sus madres y abuelas, adolescentes de escuelas secundarias, estudiantes universitarias y mujeres adultas.

La marcha partió de 12 y 50 alrededor de las 17 horas y estuvo encabezada por familiares de víctimas de violencia de género. En la primera línea estuvieron allegados de Rocío Alvarito. También participaron familiares de María Clara Urdangaray y Marta Ramallo, madre de Johana Ramallo, entre otras referentes de la lucha por justicia.

A medida que la columna avanzaba por diagonal 74, las manifestantes llegaron a ocupar unas cuatro cuadras. El clima fue de fuerte carga emotiva, pero también de organización colectiva, con cantos, banderas y carteles que sintetizaron los principales reclamos del movimiento.

“Yo te creo” y “Nunca caminás sola” fueron algunas de las consignas que más se repitieron a lo largo del recorrido. Otros carteles expresaron mensajes más crudos sobre la realidad que atraviesan muchas mujeres: “Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo” o “¿Te parecemos muchas? Nos faltan miles”.

Además del pedido de justicia por los casos más resonantes de la Ciudad, otra de las consignas que atravesó gran parte de la movilización fue la oposición a la reforma laboral. “Trabajadoras siempre, esclavas nunca” y “La reforma precariza, el feminismo organiza” fueron algunos de los mensajes que se leyeron en una jornada en la que organizaciones sindicales impulsaron un paro nacional de mujeres, que afectó a algunas escuelas públicas de la Ciudad.

La marcha culminó frente a la sede de la Fiscalía, donde se reiteraron los pedidos de justicia por casos de violencia de género y femicidios.