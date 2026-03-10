Polémica entre Nación y Provincia por “el problema” de la Bonaerense

YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
En la cena de ExpoAgro, Macri fue irónico con Kicillof: "Lo quiero mucho"
EE UU prevé el "día más intenso": feroces contraataques de Irán
VIDEO- Intentaron derribar un portón a patadas y una familia vivió momentos de terror en Villa Elisa
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de 970 millones de pesos
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
VIDEO. Buscan a "Sin pático", acusado de prender fuego una moto y andar a los tiros en un velorio tumbero
"Se pegan un palo por semana": vecinos de City Bell están cansados de los choques y exigen reductores de velocidad
Quién es Sofía Smaldone, la mujer "cercana" a Mauricio Macri: las fotos
UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales
Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Es de Pinamar y ganó la maratón de las Islas Malvinas: "Esto va mucho más allá que ganar una carrera"
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
La intimidad de la reunión de 11 Gobernadores con empresarios en Nueva York: clima distendido y hasta bromas
Polémica entre Nación y Provincia por “el problema” de la Bonaerense
La China Suárez mostró el vestido que usó en su cumpleaños y aclaró si era de Wanda Nara, las fotos y los detalles
Filtran nuevos detalles de la tercera temporada de En el barro: “Cambia todo”
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Monteoliva dijo que hay “focos infecciosos” en la fuerza. Su par provincial salió a reclamarle: “Que se disculpe o renuncie”
Un tenso cruce entre la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y su par provincial, Javier Alonso, tuvo lugar ayer con foco en el desempeño de la Policía Bonaerense como “parte del problema” de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La sucesora de Patricia Bullrich dijo que le gustaría replicar el “plan Bandera” implementado en Rosario pero que para eso “se requieren acuerdos”. El funcionario de Kicillof le replicó: “Que se disculpe o denuncie en la justicia” y le reclamó recursos.
El revuelo se produjo a partir de las apreciaciones que la Ministra nacional realizó de la situación de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Al diagnosticar la cuestión, dijo que “parte del problema (del delito) es la Policía Bonaerense”. En declaraciones periodísticas, definió que la fuerza “es uno de los problemas serios que tiene la provincia de Buenos Aires y nunca se pudo tomar el toro por las astas”.
Monteoliva había dicho que aunque existen mecanismos de coordinación con el gobierno bonaerense en temas referidos al narcotráfico, cuestionó un problema estructural de la seguridad en el distrito, al que vinculó directamente con la fuerza policial. “Es un número significativo de agentes. Hay que tener en claro un análisis e identificar focos infeccionsos” dentro de la Policía, lanzó.
Y afirmó que le gustaría aplicar, fundamentalmente en el Conurbano, en distritos como La Matanza y Moreno, el “plan Bandera” ya implementado en Rosario. “Sabemos que cuando articulamos y llegan fuerzas federales, la realidad cambia. Nosotros hoy vamos, pero llegamos hasta cierto punto con la Provincia”, advirtió al remarcar que ese tipo de trabajos exige generar espacios de trabajo conjunto con las autoridades provinciales.
La réplica a las críticas por parte del gobierno kicillofista no se hizo esperar y estuvo a cargo del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien defendió el desempeño de la fuerza y cuestionó la falta de recursos que el gobierno nacional gira a la Provincia.
Alonso recordó que, semanas atrás, la propia Ministra celebró los indicadores de seguridad obtenidos en la provincia de Buenos Aires y destacó el trabajo articulado con la fuerza provincial. “Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su personal”, apuntó.
LE PUEDE INTERESAR
Un expresidente de Racing se desligó de manejos de la AFA
LE PUEDE INTERESAR
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
El funcionario provincial también refutó la existencia de “focos infecciosos” en la Policía y subrayó que, en caso de detectarse casos de corrupción o connivencia, la obligación legal es denunciarlos ante la Justicia. “Si es Ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo”, destacó Alonso.
Además, el Ministro cuestionó la referencia de Monteoliva al operativo en Rosario y señaló que la colaboración de la provincia de Buenos Aires fue clave para su implementación. “Respecto al ‘plan Bandera’, dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”, afirmó.
Alonso también criticó la política de seguridad del gobierno nacional y acusó a la administración del presidente, Javier Milei, de no destinar los recursos necesarios al área. Según el ministro bonaerense, “El gobierno nacional sólo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan”, y agregó que el gobierno nacional no estaría enviando los fondos requeridos para sostener las políticas de seguridad en la Provincia.
“Mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, usted difama a una fuerza que sí trabaja”, enfatizó Alonso en su publicación.
El mensaje del Ministro concluyó con un pedido directo a la ministra de Seguridad de la Nación: “Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía Bonaerense”.
alejandra monteoliva/web
javier alonso/web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí