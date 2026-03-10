Polémica entre Nación y Provincia por “el problema” de la Bonaerense

Un tenso cruce entre la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y su par provincial, Javier Alonso, tuvo lugar ayer con foco en el desempeño de la Policía Bonaerense como “parte del problema” de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La sucesora de Patricia Bullrich dijo que le gustaría replicar el “plan Bandera” implementado en Rosario pero que para eso “se requieren acuerdos”. El funcionario de Kicillof le replicó: “Que se disculpe o denuncie en la justicia” y le reclamó recursos.

El revuelo se produjo a partir de las apreciaciones que la Ministra nacional realizó de la situación de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Al diagnosticar la cuestión, dijo que “parte del problema (del delito) es la Policía Bonaerense”. En declaraciones periodísticas, definió que la fuerza “es uno de los problemas serios que tiene la provincia de Buenos Aires y nunca se pudo tomar el toro por las astas”.

Monteoliva había dicho que aunque existen mecanismos de coordinación con el gobierno bonaerense en temas referidos al narcotráfico, cuestionó un problema estructural de la seguridad en el distrito, al que vinculó directamente con la fuerza policial. “Es un número significativo de agentes. Hay que tener en claro un análisis e identificar focos infeccionsos” dentro de la Policía, lanzó.

Y afirmó que le gustaría aplicar, fundamentalmente en el Conurbano, en distritos como La Matanza y Moreno, el “plan Bandera” ya implementado en Rosario. “Sabemos que cuando articulamos y llegan fuerzas federales, la realidad cambia. Nosotros hoy vamos, pero llegamos hasta cierto punto con la Provincia”, advirtió al remarcar que ese tipo de trabajos exige generar espacios de trabajo conjunto con las autoridades provinciales.

LA RESPUESTA DE ALONSO

La réplica a las críticas por parte del gobierno kicillofista no se hizo esperar y estuvo a cargo del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien defendió el desempeño de la fuerza y cuestionó la falta de recursos que el gobierno nacional gira a la Provincia.

Alonso recordó que, semanas atrás, la propia Ministra celebró los indicadores de seguridad obtenidos en la provincia de Buenos Aires y destacó el trabajo articulado con la fuerza provincial. “Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su personal”, apuntó.

El funcionario provincial también refutó la existencia de “focos infecciosos” en la Policía y subrayó que, en caso de detectarse casos de corrupción o connivencia, la obligación legal es denunciarlos ante la Justicia. “Si es Ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo”, destacó Alonso.

Además, el Ministro cuestionó la referencia de Monteoliva al operativo en Rosario y señaló que la colaboración de la provincia de Buenos Aires fue clave para su implementación. “Respecto al ‘plan Bandera’, dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”, afirmó.

RECLAMO POR RECURSOS

Alonso también criticó la política de seguridad del gobierno nacional y acusó a la administración del presidente, Javier Milei, de no destinar los recursos necesarios al área. Según el ministro bonaerense, “El gobierno nacional sólo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan”, y agregó que el gobierno nacional no estaría enviando los fondos requeridos para sostener las políticas de seguridad en la Provincia.

“Mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, usted difama a una fuerza que sí trabaja”, enfatizó Alonso en su publicación.

El mensaje del Ministro concluyó con un pedido directo a la ministra de Seguridad de la Nación: “Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía Bonaerense”.