Las 10 empresas de medicina prepaga que el Gobierno dio de baja

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del registro oficial a 10 entidades de medicina prepaga que no presentaban actividad operativa ni administrativa con lo cual se busca depurar y el actualizar el listado de prestadores.

De esta forma, ya suman 162 compañías las que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

La nómina de empresas es la siguiente: And the Yellow Too S.A., Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución, Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Círculo Médico de Bragado, Círculo Médico de San Luis ECSA Salud, Mutual Odontológica Argentina, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Protección Médica SRL.

El motivo es el incumplimiento la Ley N°26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura, según se informó.