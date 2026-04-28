La Suprema Corte presentó un proyecto para la autarquía económica y reclamó cubrir sus vacantes

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El Máximo Tribunal provincial pidió que se inicie el proceso para nombrar los cuatro magistrados que faltan para cubrir el cupo y giró a la Legislatura una ley para administrar su propio presupuesto
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
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La Suprema Corte bonaerense presentó este mediodía un proyecto de ley que girará a la Legislatura bonaerense para contar con autonomía presupuestaria y financiera. Fue en el marco de un acto del que participaron el procurador general, Julio Conte Grand, asociaciones de letrados y representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia. En ese contexto, el Máximo Tribunal envió un enfático reclamo a los poderes Ejecutivo y Legislativo bonaerenses para que se completen los cuatro cargos vacantes, que dificultan la impartición de justicia en el ámbito de la Provincia.
Fue durante la presentación del denominado “Proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial”, que estuvo a cargo del presidente de la Corte, Sergio Torres, en compañía de su vicepresidente, Daniel Soria, de la ministra Hilda Kogan y del procurador general Julio Conte Grand.
Ante el auditorio, Torres exhortó al resto de los Poderes de la Provincia a que inicien el proceso para la cobertura de las vacantes del Tribunal, que es de siete miembros y se encuentra funcionando tan solo con tres, desde hace seis años, cuando renunció Luis Genoud.
Además, señaló que si bien en 2025 se cubrieron 412 vacantes para la administración de justicia y el ministerio público, aún quedan pendientes otras 200. Y definió: “Postergar las designaciones es limitar el fortalecimiento”.
En ese marco, y ante un auditorio integrado por juees de Casación y camaristas de los distintos fueros, además de presidentes de colegios de magistrados y el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), gremio que representa a los trabajadores del sector, anunció el envío a la Legislatura del proyecto para la autonomía presupuestaria y financiera del Poder Judicial bonaerense.
Al fundamentar la iniciativa, Torres dijo que “no hay independencia judicial posible sin autarquía económica” y remarcó el consenso entre los distintos sectores de la Justicia provincial para su impulso.
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Recordó que la Justicia recibe entre el 3,5 y el 4,5 por ciento del presupuesto total de la Provincia y que su influencia ha sido descendente con los años. “El Poder Judicial no recibe plenamente su recursos ni los controla”, dijo, sumado a las “brechas significativas que existen con el Poder Judicial de la Nación”.
Con este esquema de funcionamiento, dijo Torres, “la estructura judicial se vuelve rígida y con falta de herramientas para gestionar sus recursos. Su autarquía propiciaría su autonomía sin subordinaciones indebidas, elaborando su propio presupuesto y con capacidad real para administrarlo”.
Además, permitiría la “planificación de politicas públicas en materia judicial”, y estaría acompañada por una ley marco de negociaciones colectivas para el Poder Judicial. En ese contexto, y pidiendo el acompañamiento de la Legislatura, remarcó: “No hay independencia real sin autonomía financiera”.
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