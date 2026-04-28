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La Ciudad |Hay 455 comercios sin actividad

Un 32 por ciento más que en 2025: cada vez más locales céntricos cerrados o en alquiler en La Plata

Un 32 por ciento más que en 2025: cada vez más locales céntricos cerrados o en alquiler en La Plata
28 de Abril de 2026 | 12:47

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Un relevamiento reciente encendió una señal de alerta sobre la situación comercial en La Plata. Más de 450 locales se encuentran cerrados definitivamente o en alquiler.

El estudio local abarcó un total de 4.739 comercios en la Ciudad y determinó que 455 de ellos (el 9,6%) están sin actividad. El dato refleja una persistente dificultad en el sostenimiento del entramado comercial local, con impacto directo en zonas clave.

De acuerdo al informe de la Fundación FundPlata, se registra además un leve incremento interanual de locales en alquiler del 14,3% (abril 2025-2026). Sin embargo, la situación es más marcada en el microcentro, donde el porcentaje de locales cerrados o disponibles creció un 32,6% en comparación con abril del año pasado.

En el Casco urbano, en tanto, el cierre de comercios alcanza el 9,0%, una cifra que también evidencia dificultades, aunque con menor intensidad que en el área céntrica más transitada.

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El escenario se da en paralelo a un contexto económico adverso. Un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata señala que durante el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica de La Plata cayó un 0,9% en relación al mismo período del año anterior.

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