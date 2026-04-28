Se supo: ¿cuándo levantan el corte del Belgrano por las obras del shopping?

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El corte de tránsito en Camino Belgrano, con motivos de las obras de un shopping, podría llegar a su fin este martes, según evalúan las autoridades de la Municipalidad de La Plata. Las tareas tuvieron comienzo el 25 de marzo y la interrupción vehicular despertó amplias quejas de la zona afectada y de automovilistas que habitualmente circulan por ese corredor que conecta a las localidades de la zona norte con el centro de la Ciudad.
Tras más de un mes del inicio de la interrupción vial en la transitada intersección, fuentes de la Comuna aseguraron que el levantamiento del corte montado entre las calles 511 y 514 es inminente y posiblemente se efectúe durante la presente jornada. "Se está evaluando levantar el corte hoy, en las próximas horas. Mientras tanto se están ajustando las medidas", indicaron.
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Cabe remarcar que desde un principio la decisión de las autoridades de restringir la circulación en el límite de las localidades de Ringuelet y Gonnet generó incertidumbre entre los vecinos, ya que no se fijó una fecha exacta del cese de la medida. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer se registró un fuerte choque en una de las calles colapsadas por los desvíos y en el barrio conocido como "Las 10 Manzanas" y una vez más volvió a ponerse en discusión la prolongación del corte.
En las últimas semanas las voces del barrio se hicieron escuchar en medio del complejo panorama vial. Como nunca antes, arterias internas de la zona se vieron saturadas por el enorme flujo vehicular, lo que se cristalizó en calzadas angostas, problemas para girar, dificultades de los frentistas para salir o ingresar en sus domicilios y escasez de señalética para la regulación del tráfico.
Desde que comenzaron los trabajos sólo se permitió el ingreso al supermercado ChangoMás.
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