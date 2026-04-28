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Boca en Brasil: por un nuevo paso en la Copa Libertadores

Con el equipo, que sale de memoria, visita desde las 21:30 en el Mineirao a Cruzeiro, por la tercera fecha del Grupo D. Si consigue el triunfo, quedará cerca de los octavos de final

Boca en Brasil: por un nuevo paso en la Copa Libertadores

Leandro Paredes, el capitán y emblema de Boca, que esta noche tendrá acción por la Libertadores / X

28 de Abril de 2026 | 03:29
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En su mejor momento futbolístico de los últimos años, Boca afrontará esta noche un nuevo compromiso por Copa Libertadores, cuando enfrente en el Mineirao al Cruzeiro, partido que comenzará a partir de las 21.30 y que forma parte de la tercera fecha del Grupo D.

El equipo que dirige técnicamente de Claudio Úbeda, que viene en racha y llega a Belo Horizonte con puntaje ideal, podría dar un paso decisivo para meterse en octavos de final.

Con 14 partidos seguidos sin perder y un rendimiento en alza, incluso cuando juega con suplentes (como en el 4-0 sobre Defensa y Justicia), el Xeneize ya tiene un 11 afianzado y varias alternativas desde el banco que subieron su nivel en estas últimas semanas. Además, está cerca de recuperar a Carlos Palacios y Edinson Cavani, dos jugadores claves para el grupo que están en la etapa final de su larga recuperación.

EL EQUIPO SALE DE MEMORIA

En el que a priori se presentaba como el duelo más complicado de la fase de grupos, Boca irá a Belo Horizonte con el equipo titular, a excepción de la presencia de Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín (tendrá para más de ocho meses de recuperación por una lesión ligamentaria).

Será un duelo entre uno que busca casi sellar su clasificación contra otro que está urgido de puntos tras un mal inicio internacional, pero que siempre asoma como un rival de cuidado cuando juega de local y en este tipo de competencias.

Con la línea de cuatro que ya sale de memoria compuesta por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, el mediocampo “deluxe” que lidera el capitán Leandro Paredes junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, más el doble ‘9’ que volvió renovado con Adam Bareiro y Miguel Merentiel, Úbeda pone todo lo que tiene para buscar los tres puntos.

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Boca llega a este compromiso con un andar ganador, ya sea en el plano internacional como en el torneo doméstico, donde ya está clasificado para los Playoffs.

Y con un rendimiento colectivo que fue de menor a mayor, y que esta noche intentará ratificarlo ante un Cruzeiro.

Precisamente, el equipo de Belo Horizonte, viene de un triunfo muy necesario ante Remo en el Brasileirao. Tan necesario era que Artur Jorge decidió no preservar a ninguno de los titulares, ni ante un rival que viene último en el Brasileirao. Sucede que el equipo de Belo Horizonte necesitaba sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

En la Copa, había tenido un buen inicio, con triunfo ante Barcelona en Ecuador. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió un revés inesperado y Universidad Católica lo venció 2-1 en Brasil y le acotó significativamente el margen de error. Por eso, el encuentro ante Boca se volvió vital para sus aspiraciones se clasificar a los octavos de final.

En total, 28 futbolistas conforman la delegación que ya se encuentra en Brasil. El nombre que más llamó la atención es el de Fernando Rodríguez, arquero juvenil de 21 años, nacido en Santo Pipó, Misiones, quien viene desempeñándose en la Reserva, firmó tiempo atrás su primer contrato hasta diciembre de 2028 y será el suplente de Leandro Brey, al igual que Javier García.

UN ARQUERO JUVENIL
En total, 28 futbolistas conforman la delegación que ya se encuentra en Brasil. El nombre que más llamó la atención es el de Fernando Rodríguez, arquero juvenil de 21 años, nacido en Santo Pipó, Misiones, quien viene desempeñándose en la Reserva, firmó tiempo atrás su primer contrato hasta diciembre de 2028 y será el suplente de Leandro Brey, al igual que Javier García.

 

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