Mintió con el robo de su auto en La Plata: cámaras lo delataron y terminó aprehendido

Un hombre de 35 años terminó aprehendido en La Plata luego de denunciar falsamente el robo de su automóvil y quedar expuesto por una investigación policial apoyada en cámaras de seguridad y testimonios.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho salió a la luz tras la denuncia radicada por un hombre de Berisso, quien aseguró que durante la madrugada del 26 de abril le habían sustraído su Chevrolet Corsa Classic, cuando estaba estacionado en la zona de 74 entre 29 y 30.

A partir de la presentación, personal de la comisaría Octava inició tareas investigativas y realizó un relevamiento de cámaras de seguridad del sector, además de tomar declaraciones a testigos presenciales.

Con el avance de la pesquisa, los efectivos lograron determinar que el vehículo nunca estuvo en el lugar señalado por el denunciante, lo que despertó sospechas sobre la veracidad de su relato.

Ante esta situación, el implicado fue citado a la dependencia policial. Allí, al volver a narrar lo sucedido, se mostró nervioso y cambió varias veces su versión de los hechos. Finalmente, en presencia de un testigo, admitió que la denuncia por el supuesto hurto era falsa.

Tras la confesión, los policías procedieron a su aprehensión y dieron intervención a la UFI N°17 de La Plata, que dispuso notificarlo de la formación de la causa por falsa denuncia y dejarlo identificado en el expediente.