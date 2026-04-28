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Estudiantes separó al entrenador de boxeo acusado de abuso sexual

Estudiantes separó al entrenador de boxeo acusado de abuso sexual
28 de Abril de 2026 | 20:33

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El Club Estudiantes de La Plata tomó una decisión tras la salida a la luz de una gravísima denuncia por abusos sexuales reiterados que involucra a un trabajador de la institución. A través de un comunicado oficial, la entidad informó la suspensión preventiva de un entrenador de boxeo, luego de que la Justicia platense iniciara una investigación por hechos que habrían tenido lugar durante los últimos cuatro años.

La causa, que tramita ante la fiscalía de la Dra. María Eugenia Di Lorenzo, expone un relato crudo sobre el accionar de un hombre que, aprovechando su posición de autoridad y la vulnerabilidad de la víctima, habría incurrido en conductas de acoso y violencia sexual de manera sostenida en el tiempo.

Un relato de vulnerabilidad y asimetría

Según la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo el diario EL DIA, los hechos comenzaron en 2021, cuando la joven tenía apenas 16 años y se iniciaba en la disciplina del boxeo. En aquel entonces, la menor residía en un hogar de abrigo municipal.

El acusado, que le dobla la edad, oficiaba como su instructor y era quien la pasaba a buscar por el hogar para trasladarla a los entrenamientos. El testimonio judicial detalla que, durante esos trayectos, comenzaron los comentarios fuera de lugar sobre su cuerpo, generando un clima de hostigamiento que fue escalando en gravedad.

Uno de los episodios relatados sitúa la violencia dentro del domicilio del entrenador, donde la joven habría sido llevada bajo engaños. Allí se produjo un primer intento de contacto físico forzado del cual la víctima logró escapar, aunque el hecho derivó en una profunda crisis de angustia al regresar al hogar de tránsito.

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La documentación oficial detalla que el punto de mayor violencia ocurrió tras una exhibición de boxeo realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la presentación, de regreso en La Plata y cerca de la medianoche, el entrenador habría desviado el camino para llevar a la joven, en contra de su voluntad, a una habitación de un conocido hotel platense, donde se habría producido el sometimiento sexual.

La joven relató haber quedado en estado de "shock y parálisis". Los abusos, según su testimonio, se repitieron en diversas ocasiones, principalmente en la vivienda del sospechoso, hasta que en diciembre de 2025 la víctima decidió poner fin a la situación. Ante esto, el acusado habría intentado manipularla alegando la existencia de una "relación amorosa", vínculo que la joven desconoció categóricamente.

La respuesta institucional de Estudiantes

Ante la gravedad de la denuncia radicada en la Justicia, el Club Estudiantes de La Plata emitió un comunicado informando la activación inmediata de su Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia de Género.

"Se dio intervención inmediata al Área de Género y Diversidad del Club, activando los mecanismos de acompañamiento y protección de derechos previstos", explicaron desde la institución.

Como medida de urgencia, la Comisión Directiva resolvió la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado. La medida busca no solo garantizar la integridad de la denunciante —quien hoy trabaja en el área de seguridad y vive sola— sino también asegurar el desarrollo del proceso judicial sin interferencias institucionales.

Desde el club hicieron hincapié en el principio de confidencialidad para evitar la revictimización de la joven y exigieron a la comunidad y a los medios de comunicación actuar con "máxima responsabilidad", evitando difundir datos que permitan identificar a la víctima.

 

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