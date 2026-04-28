Alerta por una amenaza de tiroteo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP

El clima de tensión por las amenazas en instituciones educativas alcanzó ahora al nivel superior. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNLP denunciaron la aparición de un mensaje intimidatorio que despertó preocupación inmediata en la comunidad académica.

El escrito hallado advierte sobre un presunto ataque armado para el próximo martes 5 de mayo. El texto, breve pero directo, indica: "Prepárense que el martes 5/5 tiroteo en la Facultad". Este suceso se incorpora a una secuencia de hechos similares que, desde mediados de abril, afectaron a decenas de colegios primarios y secundarios de la región y la provincia.

Tras el hallazgo, se notificó a la Dirección de Políticas y Estrategias de Prevención Universitaria. En base a las primeras informaciones, desarrollarán un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad bonaerense para establecer las medidas de resguardo necesarias.

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A diferencia de los casos previos en escuelas, este episodio presenta una particularidad legal. Por tratarse de un edificio perteneciente a una universidad nacional, es probable que la Justicia Federal asuma la competencia en la investigación para identificar a los responsables.

Amenazas en escuelas bonaerenses: la denuncia ante la Procuración

Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la provincia de Buenos Aires presentaron una denuncia formal ante la Procuración General. A través de esta medida, las autoridades solicitaron el inicio de una investigación para dar con los autores de la organización e instigación de las múltiples amenazas que afectaron a más de 600 colegios en los últimos días.

Los funcionarios aclararon que la pesquisa busca ir más allá de las expresiones individuales de amenaza. El propósito consiste en descubrir si existe un esquema de intervención coordinado que dé apoyo a estos sucesos, los cuales mantienen en alerta a las familias y docentes de la Provincia.

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La denuncia se formuló bajo una estricta perspectiva de protección a la niñez. El objetivo final de la administración provincial es garantizar la tranquilidad de los estudiantes y el normal desarrollo de las clases frente a esta problemática social y delictiva.