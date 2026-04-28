Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: del cuadro de bronquitis al hermetismo

Primeras restricciones de gas por el frío: qué pasará con el GNC en La Plata y la Región
Primeras restricciones de gas por el frío: qué pasará con el GNC en La Plata y la Región
Alerta por una amenaza de tiroteo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
La Suprema Corte presentó un proyecto para la autarquía económica y reclamó cubrir sus vacantes
VIDEO. Crisis: tras dos décadas, cierra una histórica casa de música de La Plata
Transito complicado en la Autopista La Plata por un accidente y una protesta
"28 por ciento de chances": ¿qué tiene que pasar para que el Pincha y el Lobo se enfrenten en octavos de final?
Caputo reveló ante empresarios que bajó la inflación en abril
Y un día Salvi Goñi conoció a Scaloni: "Te amo mucho, voy a llorar"
Un 32% más que en 2025: cada vez más locales céntricos cerrados o en alquiler en La Plata
Se supo: ¿cuándo levantan el corte del Belgrano por las obras del shopping?
Amenazas en escuelas: intiman a una familia a pagar $6 millones por "costo de operativos"
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
¡Devastado! Brian Sarmiento habló de su crisis económica y la pérdida de vínculo con sus hijas
VIDEO.- Yamila Osman, la platense que la rompió y se emocionó hasta las lágrimas en el programa de Guido Kaczka
La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en La Plata
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Así funcionaba la “Pyme tumbera” en La Plata: comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9
Investigan a un profesor de boxeo de La Plata por una serie de presuntos abusos sexuales
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
VIDEO. ¿Otra mujer víctima de una bestia? Un brutal caso de violencia de género en Pilar
Se usa cualquier mentira para justificar un femicidio: "Soy gordo y la aplasté sin querer"
Por una tasa actualizada de la ANAC aumentan los pasajes de avión
Confirmada la lista de Las Panteras para este 2026: cuatro de las Lobas y casi la mitad con paso por La Plata
La historia secreta del encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves que terminó en reconciliación
Qué se sabe del megaproyecto para instalar una planta de gas en Puerto La Plata
Desregulación inmobiliaria: cómo es el proyecto del Gobierno para bajar costos en la compraventa de propiedades
Emiratos Arabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP a partir de mayo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El periodista Adrián Pallares compartió novedades alentadoras sobre la salud de Mirtha Legrand, quien atraviesa un cuadro de bronquitis.
Según publicó en sus redes sociales, la conductora “evoluciona favorablemente” y se encuentra descansando en su casa, de buen ánimo y en contacto con su entorno cercano.
En ese sentido, detalló que en las últimas horas mantuvo una conversación telefónica con su amigo y ex productor, Carlos Rottemberg.
De acuerdo a la información, “La Chiqui” se muestra animada y con expectativas de retomar su actividad laboral lo antes posible, llevando tranquilidad a sus seguidores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí