Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: del cuadro de bronquitis al hermetismo

El periodista Adrián Pallares compartió novedades alentadoras sobre la salud de Mirtha Legrand, quien atraviesa un cuadro de bronquitis.

Según publicó en sus redes sociales, la conductora “evoluciona favorablemente” y se encuentra descansando en su casa, de buen ánimo y en contacto con su entorno cercano.

En ese sentido, detalló que en las últimas horas mantuvo una conversación telefónica con su amigo y ex productor, Carlos Rottemberg.

De acuerdo a la información, “La Chiqui” se muestra animada y con expectativas de retomar su actividad laboral lo antes posible, llevando tranquilidad a sus seguidores.