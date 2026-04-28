Choque y fuga en pleno centro de La Plata: buscan a un conductor que pisó a un chofer en su escape

Este martes por la tarde se vivieron momentos de tensión en pleno centro de La Plata, luego de un incidente vial que terminó con un herido en medio del escape. Tras una colisión entre un micro y un auto en 7 entre 47 y 48, un chofer resultó herido y el atacante se dio a la fuga. Tras las agresiones, los agentes emprendieron una búsqueda.

Según se pudo conocer, el incidente se originó a partir de un choque entre ambos vehículos. En el momento en que el colectivero, descendió de su unidad para constatar los daños, el automovilista adoptó una postura hostil. Tras un breve intercambio, el sujeto decidió abandonar el lugar de manera brusca.

Durante la maniobra de escape, el vehículo menor pasó con una de sus ruedas sobre uno de los pies del chofer. El agresor huyó con rumbo desconocido y es buscado por los efectivos policiales.

Ante el llamado de alerta, una ambulancia del SAME acudió al lugar. El equipo médico, brindó las curaciones necesarias a la víctima en plena vía pública. Debido a que las heridas no presentaban riesgo de gravedad, los profesionales descartaron el traslado hacia un centro hospitalario.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría Primera, para avanzar con la investigación del caso y dar con el paradero del responsable.