La crisis económica vuelve a golpear al comercio platense. Esta vez, el impacto alcanza a Edén LP, una tradicional casa de música del centro de la ciudad que confirmó su cierre definitivo tras más de dos décadas de actividad.

El local, ubicado en calle 56 entre 8 y 9, anunció la decisión a través de sus redes sociales y rápidamente generó repercusión y tristeza entre clientes y músicos de la Región.

Mientras transita sus últimos días, el comercio lanzó una liquidación total con importantes descuentos en una amplia variedad de productos : guitarras acústicas, bajos, pedales de efectos, pedaleras multiefectos, mixers, monitores activos y fundas, entre otros artículos.

“Se hace insostenible”

En diálogo con EL DIA, Javier Zago -el responsable del local- contó que la decisión fue el resultado de un proceso que se venía gestando desde hace tiempo.

“Nosotros abrimos en 2004 como un emprendimiento entre amigos. Empezamos más chicos y con el tiempo fuimos creciendo, incluso ampliamos el local”, recordó.

Sin embargo, explicó que el rubro fue especialmente golpeado por la caída del consumo: “Es un negocio de cosas que no son de primera necesidad, y cuando el bolsillo se achica, es de los primeros que se resienten. Igual, creo que todos los comercios de La Plata están en una situación similar”.

Actualmente, el dueño quedó solo al frente del local, luego de haber reducido estructura y personal: “Estoy tratando de liquidar lo que queda y salir lo más entero posible”.

Según relató, la decisión final se tomó tras meses de incertidumbre: “La vengo analizando desde el año pasado. Uno siempre tiene esperanza de que la situación se revierta, pero ya se hace insostenible”.

Cambios en el consumo y más competencia

El comerciante también señaló que el escenario cambió profundamente en los últimos años, incluso más allá de la caída en las ventas.

“Tenemos venta online y herramientas que fuimos incorporando, pero la realidad es que las ventas no repuntan. El ambiente es muy raro”, explicó.

En ese sentido, apuntó a una competencia cada vez más difícil: “No es solo la competencia de los locales de acá. Cambiaron las reglas de juego y para el que tiene que mantener una estructura se hace mucho más complicado”.

Como estrategia final, el comercio decidió avanzar con una liquidación agresiva: “Estamos vendiendo muchas cosas al costo o por debajo del costo. Es para poder salir de las deudas”.

Un reflejo de la situación comercial

El cierre de Edén LP no es un caso aislado. Según describió su dueño, forma parte de un proceso más amplio que afecta al comercio local.

“Lo que se ve es que los negocios más chicos van cerrando. Hay rubros que hoy están más de moda, como gimnasios o cafeterías, pero para los que veníamos peleándola, la baja del poder adquisitivo fue un golpe de knockout”, expresó.

De esta manera, el histórico local se despide tras 22 años, dejando una marca en la escena musical platense y reflejando, al mismo tiempo, las dificultades que atraviesa el sector comercial en la ciudad.