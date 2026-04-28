Una situación de riesgo quedó registrada este martes por la mañana en pleno centro de La Plata, donde un automovilista realizó una maniobra indebida para esquivar a un camión recolector de residuos.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.50 en avenida 13 entre 54 y 55, según informó una lectora de EL DIA que envió el video a la redacción.

De acuerdo a su testimonio, el conductor del Fiat Siena, visiblemente impaciente por la demora en la circulación, decidió subirse al boulevard central para sobrepasar al camión, en una acción peligrosa que podría haber provocado un accidente, debido a que ese boulevard también es bicisenda.

En las imágenes se observa cómo el vehículo avanza por el separador de la avenida para retomar luego la traza normal, ignorando las normas de tránsito.

La escena volvió a poner en foco las maniobras imprudentes en la vía pública y los riesgos que generan, especialmente en zonas de alto tránsito.