Primeras restricciones de gas por el frío: qué pasará con el GNC en La Plata y la Región

Con la llegada de las bajas temperaturas, el sistema de gas natural empezó a mostrar sus primeras señales de tensión y ya se aplican restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, que afecta a estaciones de GNC y a empresas con contratos interrumpibles, por ahora no impacta en La Plata y la Región.

Desde este martes a las 6, las distribuidoras Metrogas y Naturgy activaron limitaciones en el suministro para usuarios con contratos interrumpibles —más económicos, pero sin garantía de abastecimiento en momentos de alta demanda—. Se trata de un mecanismo habitual que busca priorizar el consumo residencial durante los días más fríos.

“Se restringió el suministro interrumpible a empresas y GNC por la suba de la demanda ante las bajas temperaturas”, indicaron desde Metrogas. No obstante, aclararon que “no significa que se queden sin gas”, ya que los usuarios mantienen el servicio bajo contratos en firme.

En cuanto a la duración de la medida, en el sector señalaron que no hay un plazo definido y que dependerá de la evolución del clima y de la presión en los gasoductos.

La situación en La Plata

En la Región, por el momento, el escenario es distinto. Fuentes de Camuzzi consultadas por EL DIA aseguraron que “en el ámbito de Pampeana por ahora no tenemos contingencia alguna”, llevando tranquilidad a los usuarios locales.

De todos modos, el monitoreo es constante, ya que cada descenso abrupto de la temperatura dispara el consumo —especialmente por calefacción— y puede tensionar el sistema en cuestión de horas.

Un problema estructural en cada invierno

Detrás de estas restricciones hay un factor estructural. Si bien la producción de gas creció en los últimos años, especialmente en Vaca Muerta, el principal cuello de botella sigue siendo el transporte.

En los días de mayor frío, los gasoductos operan al límite de su capacidad y la presión del sistema cae. Esto obliga a priorizar el abastecimiento a hogares, hospitales y escuelas, relegando a otros consumos.

El esquema de cortes sigue un orden definido: primero se restringen los contratos interrumpibles, como el GNC y parte de la industria; luego pueden aplicarse recortes sobre consumos firmes con ventana; y sólo en escenarios extremos se afecta la demanda prioritaria, algo que el sistema busca evitar.

Para cubrir los picos de consumo invernal, la Argentina recurre todos los años a la importación de gas natural licuado (GNL), un recurso más caro que funciona como complemento de la producción local.

En ese marco, el Gobierno definió que la estatal Enarsa volverá a concentrar la importación de GNL. La decisión estuvo influida por la volatilidad de los precios internacionales y la necesidad de evitar un mayor impacto en las tarifas.

En paralelo, ya avanzan las licitaciones de los primeros cargamentos para mayo, mientras que el grueso de las compras se concentrará entre junio y julio, cuando la demanda alcanza su punto máximo.

Lo que ocurre por estas horas funciona como un anticipo de la dinámica que suele darse durante el invierno. Aun con temperaturas moderadas, el sistema ya activa mecanismos de ajuste para sostener el abastecimiento.

El desafío será atravesar las semanas más frías sin afectar a los usuarios residenciales, en un contexto de alta demanda y un mercado internacional todavía inestable.