Estudiantes vs Flamengo: así será el operativo de seguridad para el cruce por Copa Libertadores

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), estableció el esquema de vigilancia para el encuentro internacional entre Estudiantes y Flamengo. El partido se desarrollará este miércoles 29 de abril a las 21:30 en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

El dispositivo de seguridad incluirá la participación de 470 efectivos de la Policía Bonaerense, reforzados por 230 agentes de seguridad privada y 120 trabajadores de Utedyc. En cuanto a la cobertura sanitaria, el estadio dispondrá de un servicio médico compuesto por cinco ambulancias y 31 socorristas distribuidos en puntos estratégicos.

Las puertas del estadio se abrirán a las 18:30, tres horas antes del inicio del juego. Dado que el encuentro contará con la presencia de ambas parcialidades, las autoridades recomiendan a los asistentes concurrir con antelación para garantizar un ingreso fluido.

Para acceder al estadio, todos los hinchas de Estudiantes deberán presentar de forma obligatoria su entrada, carnet de socio y el Documento Nacional de Identidad (DNI). El personal a cargo aplicará el Derecho de Admisión mediante el uso de dispositivos tecnológicos para verificar los antecedentes de los concurrentes.

El acceso de los hinchas de Estudiantes

El público de Flamengo se ubicará en el sector del codo de las calles 57 y 115. El trayecto recomendado para los seguidores brasileños inicia en la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata, continuando por la Avenida 122 hasta la Avenida 52. Desde allí, deberán tomar la Avenida 120, seguir por Avenida Centenario e ingresar al Bosque por Avenida Iraola hasta la calle Cuccolo, donde se encuentra el acceso habilitado para visitantes.

El acceso de los hinchas de Flamengo

Aprevide enfatizó la prohibición absoluta de expresiones racistas o actitudes discriminatorias. Quienes incurran en estas faltas serán identificados y sufrirán la prohibición de concurrencia bajo la Ley 11.929, además de enfrentar posibles penas de prisión de un mes a tres años según la Ley 23.592.

Asimismo, rigen las siguientes restricciones para el ingreso: prohibición de vestimenta o insignias de otras entidades deportivas, impedimento de ingreso con papel picado, material pirotécnico o banderas con mensajes violentos. En caso de detectarse pirotecnia en las tribunas, se aplicarán sanciones inmediatas al club y a los responsables.

El operativo contempla diversos cortes vehiculares y controles policiales en los accesos principales, en coordinación con agentes de tránsito municipales. Las intersecciones afectadas serán las siguientes: calle 1 y 53, calle 2 , y 55, calle 2 y 56, calle 2 y 57, calle 2 y 58, calle 1 y 57, calle 1 y 59. En el área del Bosque: Controles específicos sobre la Avenida Iraola, Calleja Prossi y sobre la calle Cuccolo.