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VIDEO. ¿Y si el road show de Franco Colapinto hubiese sido en La Plata?

VIDEO. ¿Y si el road show de Franco Colapinto hubiese sido en La Plata?
28 de Abril de 2026 | 14:58

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El road show de la Fórmula Uno que tuvo al argentino Franco Colapinto como protagonista este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires cumplió con todas las expectativas. El piloto convocó a una verdadera multitud y fue una fiesta.

Colapinto giró e hizo piruetas por los bosques de Palermo. Transitó  con un Lotus E20 de 2012, ploteado con el diseño actual de Alpine, por las avenidas Libertador y Sarmiento, en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde los fanáticos argentinos deliraron con cada una de sus pasadas, aceleradas y trompos. 

Tras el furor de su presentación en Argentina, la Inteligencia Artificial se encargó de cumplir el sueño de muchos platenses: que Franco Colapinto maneje su auto de F1 por las calles de nuestra ciudad. Es por eso que la IA recreó cómo hubiese sido que el ídolo argentino gire por la Plaza Moreno al igual que lo hizo en CABA. El video es verdaderamente emocionante.

 

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