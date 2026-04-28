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ARCA subasta iPhone, auriculares y hasta un parlante: cómo participar

Todos los productos se entregan cerrados

ARCA subasta iPhone, auriculares y hasta un parlante: cómo participar
28 de Abril de 2026 | 08:26

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la realización de una nueva subasta pública que pondrá a disposición del público una variada gama de artículos tecnológicos. El evento, que se llevará a cabo a través de la plataforma del Banco Ciudad, ha generado gran expectativa debido a que los valores de base se encuentran significativamente por debajo de los precios de mercado.

Entre los lotes más destacados del catálogo se encuentran celulares iPhone 13, Xiaomi (modelos 14 Note y C85), auriculares AirPods (cerrados en caja) y un parlante Alexa de Amazon, además de dos TV Box y dos smartwatch ultra.

Todos los productos provienen de la Aduana y se entregan cerrados. Su funcionamiento no ha sido controlado, un factor clave a tener en cuenta al momento de realizar las ofertas.

La subasta se realizará el 21 de mayo bajo la modalidad on line. Los interesados ya pueden iniciar el proceso de inscripción siguiendo estos pasos:

- Registro: ingresar al portal de Subastas del Banco Ciudad y crear un usuario (o usar las credenciales de Autogestión del banco).

- Identificación del remate: buscar la Subasta Nº 3781 en el listado para revisar fotos, características técnicas y las bases legales de cada lote.

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- Depósito en garantía: para ser habilitado a ofertar, se debe realizar una transferencia de caución. Este monto funciona como garantía y el valor varía según el lote de interés.

- Confirmación y oferta: una vez aprobada, el usuario recibirá un mail de confirmación. El día del evento, sólo deberá ingresar en el horario estipulado para comenzar a pujar por los artículos.

El atractivo principal de estas subastas es la posibilidad de adquirir dispositivos de alta gama a un precio mucho menor de su costo comercial. Sin embargo, se recomienda a los participantes leer detenidamente las condiciones de venta, ya que las ofertas son vinculantes y los productos se venden en el estado en que se encuentran.

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