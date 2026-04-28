La Plata: un auto ardió en llamas y quedó totalmente destruido

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El incendio de vehículo que se registró en las últimas horas en la localidad de Arturo Seguí, en La Plata, un auto quedó completamente destruido por las llamas.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles 419 y 151 y tuvo como protagonista un Volkswagen Up, que por causas que aún no fueron informadas comenzó a prenderse fuego.
Hasta el lugar acudió una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, que logró extinguir el incendio, aunque el rodado sufrió daños totales.
Las llamas también alcanzaron un campo aledaño, que debió ser intervenido por los equipos de emergencia para evitar su propagación.
En el operativo trabajó además personal policial y, según se informó, no se registraron personas heridas.
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