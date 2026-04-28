¡Bien tripera! A María Becerra le regalaron la camiseta del Lobo con la 10 de Nico Barros Schelotto y así reaccionó

La cantante María Becerra participó del evento Experiencia Endeavor Sub20, realizado en el estadio Movistar Arena, y reveló cómo fue el proceso de construir su carrera. Tras su paso por el escenario, la artista se emocionó tras recibir como regalo la camiseta de Gimnasia, el club del cual es hincha.

Este martes, María hizo énfasis al explicar sus inicios realizando covers en su cuarto hasta convertirse en una de las artistas argentinas más escuchadas a nivel global. Allí, la joven artista oriunda de Quilmes habló ante más de 12.000 estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias públicas y privadas.

En este marco, Becerra relató que el arte siempre fue su sueño y objetivo de vida. Desde pequeña, comenzó un proceso de exploración personal, descubriéndose en ese ámbito. “Lo que más me ayudó fue ponerme objetivos a corto plazo, metas pequeñas e ir de a poco cumpliéndolas”, explicó.

Tras la participación en el evento y antes de retirarse del Movistar Arena, María recibió un emotivo regalo. El momento, que fue captado por las cámaras, registró su gran reacción al descubrir que se trataba de la nueva camiseta de Gimnasia, que lucía el número 10 en la espalda y el nombre de Nicolás Barros Schelotto.