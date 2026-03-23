"Un club muy ordenado y con visión hacia el futuro": Muslera habló de su llegada a Estudiantes y los contrastes con Europa

Fernando Muslera, tras su regreso a la Selección de Uruguay, se refirió a su llegada a Estudiantes y la identidad de Estudiantes del club, que le permitieron "volver a las raíces" luego de largos años en el fútbol europeo. En su breve periodo de seis meses en el club, el experimentado arquero, que sumó dos estrellas a su vitrina, resaltó la filosofía de trabajo y los valores de la institución albirroja.

Lo que más llamó la atención del arquero, de 39 años, fue la posibilidad de ver el trabajo diario de las divisiones formativas en el Country Club de City Bell. Allí, Muslera expresó: "Uno vuelve primero a las raíces y también vuelve a los valores que te enseñan desde chico". A ver a los chicos y jóvenes que empiezan a forjar su carrera, algo que uno en Europa ya está acostumbrado a recibir jugadores formados".

"Acá ya vienen en bicicleta a entrenar en grupos de a tres o cuatro, como también compartir momentos que capaz en Europa no se usa tanto. Por ejemplo, el mate de por medio o las cartas", señaló.

Así, también agregó: "Es un club muy ordenado, un club que tiene una visión hacia el futuro, que apunta eso y sabe lo que quiere. Además de los valores del Club". En ese sentido, Nando argumentó: "Lo primero que se marca es que lo único que hay que respetar son los valores de la institución, y eso ya te deja bien parado a la hora de demostrar lo que se quiere".

La Celeste afrontará amistosos el próximo viernes ante Inglaterra en el estadio Wembley de Londres, mientras que el martes de la semana siguiente visitará a Argelia en el Allianz Stadium de Turín.