Delivery de dólares y un financista, la nueva pista contra Tapia y Toviggino en la Causa AFA

Un nuevo capítulo se sumó a la investigación sobre la presunta “ruta del dinero” en la Asociación del Fútbol Argentino. Según publicó La Nación, apareció la figura de un financista que habría tenido un rol clave en el circuito de manejo de efectivo.

De acuerdo a esa reconstrucción de La Nación, el nombre que surge es el de Diego Martín Pasztor, quien habría operado como intermediario en la entrega de dinero en dólares a integrantes del entorno dirigencial de la AFA.

La operatoria, siempre según el medio, incluía movimientos de fondos que se originaban en el exterior, pasaban por financieras de la city porteña y luego eran convertidos en efectivo para su distribución. En ese esquema, Pasztor habría sido el encargado de coordinar las entregas con Juan Pablo Beacon y otros colaboradores cercanos a Pablo Toviggino.

Los chats analizados en la causa dan cuenta de un mecanismo de “delivery” de dinero. En uno de los mensajes citados, el financista le avisa a Beacon que tenía “830” para entregarle y acuerdan un punto de encuentro habitual en la calle Lavalle, lo que, según la investigación, equivaldría a 830.000 dólares.

Ese lugar, un estudio jurídico ubicado en Lavalle 1718, funcionaba como una base operativa donde se recibían bolsos con dinero y se registraban las transacciones. La mecánica fue comparada con “La Rosadita”, en referencia a la financiera utilizada en la causa de Lázaro Báez, por el conteo y registro audiovisual de los fondos.

La investigación judicial apunta a reconstruir el circuito completo del dinero, que incluiría entregas en efectivo, uso de facturación apócrifa y movimientos coordinados entre distintos actores. Parte de ese entramado ya había quedado expuesto en informes previos, que señalaban la existencia de envíos de dinero en bolsos y cajas hacia la cúpula dirigencial del fútbol argentino.