Delivery de dólares y un financista, la nueva pista contra Tapia y Toviggino en la Causa AFA
Delivery de dólares y un financista, la nueva pista contra Tapia y Toviggino en la Causa AFA
"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal
Tras anunciar que frenaba los ataques, Trump habló de "puntos de acuerdo importantes" con Irán
Misterio en La Plata por la aparición de una lápida, una parca y restos óseos de animales: ¿rito umbanda?
"Diagnóstico Milei": importante reunión entre Kicillof y todos los intedentes bonaerenses en La Plata
A 50 años del Golpe: una historia para entender el pasado y defender la democracia
Mariposas por la Memoria, la intervención que vas a encontrar en 42 puntos de La Plata: de qué trata
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Fran Gómez reveló que "casi la queda" durante los festejos de Estudiantes campeón en La Plata
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Salvaje amenaza para que desocupen una casa: lo ataron, lo rociaron con nafta y dispararon
Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años
Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
VIDEO.- El posteo de AC/DC a horas de su primer show en River, para ir calentando motores...
Así funciona La Plata hoy lunes no laborable y mañana feriado
Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?
Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata
Murió "Cara de Camión", un interno de una cárcel de La Plata que se autoagredió
Las apps de transporte no paran de sumar choferes pero advierten: "Sin regulación, está dejando de ser rentable"
Un eclipse solar total dejará a una parte del planeta en la oscuridad absoluta
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1º de mayo
La previa del Mundial 2026: así están las parejas de los jugadores de la selección, sus loocks, historias de amor y seguidores
Comercio en transformación: La Plata, entre locales vacíos y las ventas a la baja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo capítulo se sumó a la investigación sobre la presunta “ruta del dinero” en la Asociación del Fútbol Argentino. Según publicó La Nación, apareció la figura de un financista que habría tenido un rol clave en el circuito de manejo de efectivo.
De acuerdo a esa reconstrucción de La Nación, el nombre que surge es el de Diego Martín Pasztor, quien habría operado como intermediario en la entrega de dinero en dólares a integrantes del entorno dirigencial de la AFA.
La operatoria, siempre según el medio, incluía movimientos de fondos que se originaban en el exterior, pasaban por financieras de la city porteña y luego eran convertidos en efectivo para su distribución. En ese esquema, Pasztor habría sido el encargado de coordinar las entregas con Juan Pablo Beacon y otros colaboradores cercanos a Pablo Toviggino.
Los chats analizados en la causa dan cuenta de un mecanismo de “delivery” de dinero. En uno de los mensajes citados, el financista le avisa a Beacon que tenía “830” para entregarle y acuerdan un punto de encuentro habitual en la calle Lavalle, lo que, según la investigación, equivaldría a 830.000 dólares.
Ese lugar, un estudio jurídico ubicado en Lavalle 1718, funcionaba como una base operativa donde se recibían bolsos con dinero y se registraban las transacciones. La mecánica fue comparada con “La Rosadita”, en referencia a la financiera utilizada en la causa de Lázaro Báez, por el conteo y registro audiovisual de los fondos.
LE PUEDE INTERESAR
Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera
LE PUEDE INTERESAR
“Necesitábamos un resultado contundente”
La investigación judicial apunta a reconstruir el circuito completo del dinero, que incluiría entregas en efectivo, uso de facturación apócrifa y movimientos coordinados entre distintos actores. Parte de ese entramado ya había quedado expuesto en informes previos, que señalaban la existencia de envíos de dinero en bolsos y cajas hacia la cúpula dirigencial del fútbol argentino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí