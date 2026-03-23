La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

Luego de la última práctica de ayer por la tarde en City Bell, el plantel de Estudiantes quedó concentrado para el partido de esta tarde ante Central Córdoba en UNO. Alexander Medina dio a conocer la lista, con las bajas de Gastón Benedetti y Fernando Muslera.

Con estas ausencias, quienes se sumaron a los convocados fueron los juveniles Joaquín Pereyra y Valente Pierani, la nómina quedó completa con: Arqueros: Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone. Defensores: Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Valente Pierani, Tomás Palacios, Ramiro Funes Mori, Eros Mancuso, Eric Meza, Joaquín Pereyra. Mediocampistas: José Sosa, Gabriel Neves, Alexis Castro, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Lucas Cornejo, Facundo Farías, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Brian Aguirre. Delanteros: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Adolfo Gaich, Guido Carrillo.

Por otro lado, con lo que respecta a la divisional Reserva, la categoría sumó una incorporación. Se trata de Edward Obed Amador, futbolista hondureño de 18 años.

El mediocampista llega proveniente del Lobos de Honduras a préstamo hasta 2027 y con opción de compra. El volante ya se encuentra en el país, y su arribo se da tras la buena relación que mantienen Juan Sebastián Verón y David Suazo, quien maneja el programa Hermanos Catrachos, junto a otras figuras que gestionan a jóvenes talentos del futbol catracho.

Cabe recordar que Amador, junto a David Flores y Joshua Palacios de Olimpia hicieron unas pruebas con Estudiantes el año pasado donde dejaron gratas sensaciones.

dim ante independiente santa fe

Independiente Medellín, próximo rival de Estudiantes por Copa Libertadores, se medirá esta tarde desde las 18.10 ante su tocayo de Santa Fe.

el técnico que pidió a medina para botafogo dejó su cargo

Martín Anselmi, el exentrenador de Porto, Cruz Azul e Independiente del Valle apenas alcanzó a dirigir 18 partidos y únicamente obtuvo un 45% de efectividad. En este sentido, tan solo estuvo en su cargo a penas tres meses.

Siguiendo esta misma línea, el técnico fue quien insistió desde el primer minuto para que Cristian Medina, ex jugador de Estudiantes se sume a las filas del Fogao. Ante la salida de Anselmi, son varios los nombres que suenan para reemplazarlo en el cargo, aunque de momento no hay confirmaciones.