Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |HOY JUEGA EL DIM, RIVAL DE ESTUDIANTES EN LIBERTADORES

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

23 de Marzo de 2026 | 01:56
Edición impresa

Luego de la última práctica de ayer por la tarde en City Bell, el plantel de Estudiantes quedó concentrado para el partido de esta tarde ante Central Córdoba en UNO. Alexander Medina dio a conocer la lista, con las bajas de Gastón Benedetti y Fernando Muslera.

Con estas ausencias, quienes se sumaron a los convocados fueron los juveniles Joaquín Pereyra y Valente Pierani, la nómina quedó completa con: Arqueros: Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone. Defensores: Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Valente Pierani, Tomás Palacios, Ramiro Funes Mori, Eros Mancuso, Eric Meza, Joaquín Pereyra. Mediocampistas: José Sosa, Gabriel Neves, Alexis Castro, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Lucas Cornejo, Facundo Farías, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Brian Aguirre. Delanteros: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Adolfo Gaich, Guido Carrillo.

Por otro lado, con lo que respecta a la divisional Reserva, la categoría sumó una incorporación. Se trata de Edward Obed Amador, futbolista hondureño de 18 años.

El mediocampista llega proveniente del Lobos de Honduras a préstamo hasta 2027 y con opción de compra. El volante ya se encuentra en el país, y su arribo se da tras la buena relación que mantienen Juan Sebastián Verón y David Suazo, quien maneja el programa Hermanos Catrachos, junto a otras figuras que gestionan a jóvenes talentos del futbol catracho.

Cabe recordar que Amador, junto a David Flores y Joshua Palacios de Olimpia hicieron unas pruebas con Estudiantes el año pasado donde dejaron gratas sensaciones.

dim ante independiente santa fe

Independiente Medellín, próximo rival de Estudiantes por Copa Libertadores, se medirá esta tarde desde las 18.10 ante su tocayo de Santa Fe.

LE PUEDE INTERESAR

Saldo positivo de las Juveniles ante Lanús

LE PUEDE INTERESAR

Panaro: “Vamos a sacar adelante la situación”

el técnico que pidió a medina para botafogo dejó su cargo

Martín Anselmi, el exentrenador de Porto, Cruz Azul e Independiente del Valle apenas alcanzó a dirigir 18 partidos y únicamente obtuvo un 45% de efectividad. En este sentido, tan solo estuvo en su cargo a penas tres meses.

Siguiendo esta misma línea, el técnico fue quien insistió desde el primer minuto para que Cristian Medina, ex jugador de Estudiantes se sume a las filas del Fogao. Ante la salida de Anselmi, son varios los nombres que suenan para reemplazarlo en el cargo, aunque de momento no hay confirmaciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

¿Adorni, sigue o se va?: ola de rumores tras el escándalo

El aniversario del Golpe dividió aguas en la política platense

Los números de la suerte del lunes 23 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

La economía del rebusque

El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad

Trump sobre Pearl Harbor: vergüenza en Japón
Últimas noticias de Deportes

Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera

“Necesitábamos un resultado contundente”

Boca encontró en Aranda un respiro

River: victoria con ruido y varias polémicas
Policiales
“Maras platenses”: una banda golpea en el Sur de la Ciudad
El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
Le robaron una fortuna a una familia de hueveros
Susto en un festejo del club de rugby Los Tilos
Regresó a su vivienda y la encontró “dada vuelta”
La Ciudad
Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja
El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años
Así funcionará la Ciudad hoy y mañana
Espectáculos
Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
“Decí Viva Perón”: el cruce entre Mirtha y Dady Brieva que se volvió viral
El Chino Volpato contó cómo superó la grave enfermedad que tuvo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía
Política y Economía
¿Adorni, sigue o se va?: ola de rumores tras el escándalo
$Libra: empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, en la mira
Patentes farmacéuticas: afirman que no habrá aumento de precios
El aniversario del Golpe dividió aguas en la política platense
La agenda de actos por la semana de la Memoria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla