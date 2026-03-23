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Volvió a aumentar la nafta: así quedaron los precios del combustible en La Plata

Volvió a aumentar la nafta: así quedaron los precios del combustible en La Plata
23 de Marzo de 2026 | 17:18

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Las estaciones de servicio de La Plata y la región volvieron a remarcar los precios de los combustibles este martes 23 de marzo. Se trata del cuarto incremento en dos semanas, luego de la actualización aplicada el jueves 19.

Un relevamiento realizado por EL DIA en estaciones de las principales petroleras muestra subas que, en la mayoría de los casos, se ubican entre el 1% y el 5%, aunque con algunas excepciones.

YPF

Súper: $1.845 a $1.929 → suba de $84 (4,55%)

Infinia: $2.036 a $2.112 → suba de $76 (3,73%)

Diesel Infinia: $2.075 a $2.180 → suba de $105 (5,06%)

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Shell

Súper: $1.952 a $1.961 → suba de $9 (0,46%)

Nafta Premium (V-Power): $2.170 a $2.229 → suba de $59 (2,72%)

Diesel (V-Power): $2.239 a $2.272 → suba de $33 (1,47%)

Puma

Súper: $1.894 a $1.929 → suba de $35 (1,85%)

Max Premium: $2.075 a $2.146 → suba de $71 (3,42%)

Puma Diesel: $1.919 a $1.981 → suba de $62 (3,23%)

Ion Diesel: $2.136 a $2.192 → suba de $56 (2,62%)

Axion

Súper: $1.899 a $1.968 → suba de $69 (3,63%)

Quantium (premium): $2.099 a $2.170 → suba de $71 (3,38%)

Diesel: $1.989 a $2.039 → suba de $50 (2,51%)

Quantum Diesel: $2.179 a $2.221 → suba de $42 (1,93%)

Con estas actualizaciones, los combustibles volvieron a registrar un nuevo aumento en el mes de marzo. Cabe recordar que la última suba había sido hace apenas cuatro días, lo que impacta directamente en el costo de movilidad de los automovilistas y en la cadena de precios del transporte y la logística.

Este nuevo ajuste en los surtidores se produce en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que volvió a presionar sobre el precio del petróleo. En los últimos días el barril de crudo Brent llegó a superar los 100 dólares, su valor más alto desde 2022, impulsado por la tensión geopolítica en la región y el riesgo sobre rutas estratégicas del comercio energético mundial.

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