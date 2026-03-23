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Denuncian a un automovilista que chocó una moto y se fugó

Denuncian a un automovilista que chocó una moto y se fugó
23 de Marzo de 2026 | 17:09

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De acuerdo a una denuncia anónima que recibió este medio, durante el fin de semana ocurrió un siniestro en pleno centro de La Plata que afectó a una motociclista.

Conforme las expresiones de la víctima, "esto pasó el fin de semana en un almacén de bebidas ubicado en 7 entre 58 y 59, un hombre que salía de ese mismo local se subió al auto, chocó la moto y se dió a la fuga".

Según consta en la filmación que aportó el local, se vio cómo —el viernes pasado, a las 19.45 hs.— un hombre salió del comercio, se subió a una Fiat Palio Adventure, hizo marcha atrás, derribó la moto y se fue sin dejar datos.

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