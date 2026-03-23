"Diagnóstico Milei": importante reunión entre Kicillof y todos los intedentes bonaerenses en La Plata

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la provincia a una reunión en la Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales.

El encuentro se realizará el jueves 26 de marzo a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y tendrá carácter amplio, ya que fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores. La convocatoria fue planteada bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense.

La iniciativa se da en un contexto de fuerte tensión financiera. Desde la administración provincial advierten por una caída de la coparticipación, una baja en la recaudación producto de la recesión y una deuda millonaria que la Nación mantiene con la Provincia. Según estimaciones oficiales, los compromisos impagos superan los 15 billones de pesos, incluyendo fondos para obras públicas paralizadas, programas discontinuados y transferencias específicas.

En ese marco, el Gobierno bonaerense busca construir un diagnóstico conjunto con los intendentes y coordinar medidas frente a un escenario que califican como crítico. La situación impacta de lleno en los municipios, que enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, pagar salarios y continuar obras, al tiempo que aumenta la demanda de asistencia social.

Además, la cumbre se inscribe en una estrategia política más amplia de la Provincia, que combina reclamos judiciales ante la Corte Suprema por fondos adeudados con la búsqueda de respaldo territorial de los jefes comunales para enfrentar el ajuste nacional. La reunión contará con la presencia del gabinete provincial, que expondrá un panorama económico y productivo ante los intendentes.