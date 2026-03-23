"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal de La Plata

El caso del ex dueño de la confitería y panadería La Ideal de La Plata quedó bajo fuerte foco tras la clausura del local por la venta de alimentos contaminados con salmonella que derivaron en la muerte de un cliente, pero ya arrastraba antecedentes judiciales graves desde 2023. El local hoy está a cargo de una mujer.

Ese año, el comerciante Diego Maximiliano Suárez (48) -hijo del dueño original- fue denunciado por abuso sexual por empleadas y ex empleadas del local. La investigación se inició a partir de la presentación de una trabajadora que aseguró haber sufrido reiterados ataques dentro del comercio, en sectores donde no había cámaras, como baños o pasillos internos. Con el avance de la causa se sumaron otras denuncias similares, lo que configuró un patrón de conducta reiterado dentro del ámbito laboral.

Las acusaciones incluyeron tocamientos, hostigamiento y situaciones de abuso aprovechando la relación de poder con las víctimas. Algunas mujeres declararon que los hechos ocurrían durante la jornada laboral o incluso en traslados vinculados al trabajo.

El acusado está detenido desde febrero de 2023 tras un allanamiento en el propio local y quedó imputado por abuso sexual gravemente ultrajante. Si bien negó los cargos en su declaración indagatoria, la causa avanzó con más testimonios y pruebas. Algunas afirman que "desde 2015" que tiene dicho accionar.

Con el correr de los meses, la Justicia le dictó la prisión preventiva, medida que luego fue confirmada, al considerar la gravedad de los hechos y la existencia de múltiples denunciantes.

En paralelo, el expediente avanzó hacia la instancia de juicio oral, con al menos dos víctimas incorporadas formalmente a la causa y otras situaciones bajo investigación.

Este historial judicial volvió a tomar relevancia en los últimos días tras la clausura del comercio en la Ciudad, luego de que se detectara un brote de intoxicación presuntamente vinculado a alimentos vendidos en el lugar, entre ellos una tortilla contaminada con salmonella que habría provocado una muerte y varios casos con síntomas gastrointestinales.

Denuncias previas contra Suárez

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hechos ocurrían en situaciones en las que el acusado aprovechaba la falta de control interno del local. Según relató, buscaba “los momentos en que ella se encontraba sola y en lugares en los que las cámaras del local no tenían alcance, logrando así que la situación no quedara registrada”.

La mujer detalló que los episodios de abuso eran reiterados y se daban en distintos sectores de la panadería. En su denuncia, especificó que el acusado la “toqueteaba en el baño y en el área de producción” y agregó que, pese a haber sido contratada para tareas de limpieza, era obligada a acompañarlo en repartos. En ese contexto, aseguró que en la camioneta sufría “tocamientos” y que el hombre “intentaba forzarla a que le practique sexo oral”.

El relato también expuso el tiempo que le llevó formalizar la denuncia. “La denuncia la hice dos años después de lo que sucedió. Yo ingresé en el 2017 y me costó un montón tomar la decisión para poder denunciarlo, pero no quiero que nadie más lo sufra. Fue un infierno lo que viví adentro”, sostuvo la víctima, quien tenía 22 años al momento de ingresar al trabajo.

Además, describió un contexto de hostigamiento constante dentro del lugar. “En mi caso se aparecía cuando limpiaba. Él se quedaba parado preguntando cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Preguntas referidas al sexo, si tenía o no tenía novio, comentarios sobre mi cuerpo, mi manera de vestir, hasta encontrar el momento para poder avanzar”, expresó.

La denunciante también señaló que las condiciones laborales eran precarias y marcadas por el maltrato. Según indicó, las trabajadoras eran sometidas a un trato hostil: “El maltrato laboral era tremendo. No nos dejaban tomar agua, y a las nuevas las terminaban echando”.

Y ahora, una muerte

La muerte del comerciante Carlos Galván tras el presunto consumo de un alimento en mal estado comprado en una panadería en La Plata sumó en las últimas horas un capítulo clave: la Justicia avanza con medidas periciales determinantes para esclarecer el caso, en una causa que EL DIA dio a conocer en exclusiva y que sigue sumando derivaciones.

Tal como se informó, el episodio se originó luego de que una pareja se descompusiera tras ingerir una tortilla comprada en un local de diagonal 73 y 64, entre Plaza Rocha y Plaza Matheu. El cuadro derivó en la internación de ambos en el Hospital San Martín y, con el correr de las horas, en el fallecimiento del hombre, mientras que su esposa logró recuperarse.

Según trascendió, estudios de laboratorio habrían detectado la presencia de salmonella, lo que reforzó la hipótesis de un cuadro compatible con una intoxicación alimentaria, aunque las circunstancias precisas del deceso aún no fueron determinadas.

En este contexto, y de acuerdo a lo que pudo reconstruir este diario en base a fuentes calificadas, la fiscalía dispuso la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la víctima, exdueño de un local de pesca, junto a una serie de pericias complementarias que serán clave para establecer con precisión las causas de la muerte.

Las medidas se enmarcan en la investigación iniciada de oficio por el fiscal Fernando Martín Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, con intervención de la DDI y áreas especializadas.

En paralelo, se continúa con la recolección de elementos de interés, entre ellos informes médicos, testimonios y análisis vinculados al alimento consumido, en un intento por reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existieron responsabilidades en la elaboración o comercialización del producto.

Otra vez clausurado

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que las próximas horas serán determinantes, ya que los resultados de las pericias podrían aportar definiciones clave en torno al origen del cuadro que derivó en la muerte del hombre.

Mientras tanto, en el plano administrativo también hubo novedades. Tal como había anticipado este diario, durante la jornada del sábado el comercio señalado volvió a ser clausurado, luego de que previamente se detectara que había retomado la actividad pese a una medida preventiva vigente.

De acuerdo a lo reconstruido por EL DIA, la nueva intervención se concretó tras constatarse la reapertura del local en condiciones irregulares. En cuanto al aspecto sanitario, continúan en análisis las muestras de alimentos tomadas en el lugar, cuyos resultados podrían demorar varios días.

De este modo, lo que comenzó como un episodio doméstico con un desenlace trágico se consolidó como una causa con derivaciones judiciales y administrativas, en donde la clave está puesta en los resultados periciales para esclarecer qué pasó y si hubo responsabilidades.