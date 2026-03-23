Trump anunció que suspenderá por cinco días los ataques contra plantas eléctricas en Irán
Trump anunció que suspenderá por cinco días los ataques contra plantas eléctricas en Irán
Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años
“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata
¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo
"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del dueño de Confitería La Ideal
Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?
Así funciona La Plata hoy lunes no laborable y mañana feriado
Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La previa del Mundial 2026: así están las parejas de los jugadores de la selección, sus loocks, historias de amor y seguidores
Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
Salvaje amenaza para que desocupen una casa: lo ataron, lo rociaron con nafta y dispararon
Comercio en transformación: La Plata, entre locales vacíos y las ventas a la baja
La agenda de actos por la semana de la Memoria, que arrancó ayer en el Teatro Argentino
Patentes farmacéuticas: afirman que no habrá aumento de precios
El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
El especial saludo de Maria Becerra a Tini por su cumpleaños con una foto muy particular
Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años
Asbesto en la Secundaria N°3: exigen garantías antes de volver a clases
Jubilaciones de la Anses: se esperan cada vez más juicios por la movilidad
Los números de la suerte del lunes 23 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la aeronave, procedente de Canadá, viajaban 76 personas
Escuchar esta nota
Un avión de Air Canada Express, procedente de la ciudad de Montreal, Canadá, colisionó con un vehículo en tierra al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos, y al menos dos personas murieron como consecuencia del impacto.
El hecho ocurrió el domingo por la noche y, según se informó, las víctimas fatales son los dos pilotos. A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que el otro vehículo involucrado es un camión de bomberos.
An Air Canada 🇨🇦 Express plane AZZ 646 (CRJ-900) collided with a ground vehicle at New York's La Guardia Airport 🇺🇸, flight tracking website FlightRadar24 said in post on X late on Monday.— Saad Abedine (@SaadAbedine) March 23, 2026
The U.S. Federal Aviation Administration issued a ground stop for… pic.twitter.com/ZgYAKdQCfN
Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones durante varias horas debido a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.
Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, aunque no proporcionó más información.
LE PUEDE INTERESAR
Pulseada por Ormuz: Irán sube la presión ante EE UU
LE PUEDE INTERESAR
Israel avisa que el conflicto será prolongado
Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con "heridas graves", aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia.
Imágenes muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto. El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.
El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí