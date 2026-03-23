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Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos

En la aeronave, procedente de Canadá, viajaban 76 personas

Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
23 de Marzo de 2026 | 07:12

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Un avión de Air Canada Express, procedente de la ciudad de Montreal, Canadá, colisionó con un vehículo en tierra al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos, y al menos dos personas murieron como consecuencia del impacto.

El hecho ocurrió el domingo por la noche y, según se informó, las víctimas fatales son los dos pilotos. A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que el otro vehículo involucrado es un camión de bomberos.

Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones durante varias horas debido a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, aunque no proporcionó más información.

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Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con "heridas graves", aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia.

Imágenes muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto. El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo.

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