Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele

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Había salido a la luz la noticia de que el periodista Fabián Doman regresaba a la pantalla chica con un nuevo desafío profesional.
Así, estaría al frente del clásico formato que lideraba Roberto Galán bajo el nombre “Yo me quiero casar”, pero, de manera inesperada y repentinamente el proyecto caducó.
Según informó Yanina Latorre, la inminente llegada de Fabián Doman a la pantalla de El Nueve había sido cancelada y, en su lugar, la productora Kuarzo habría decidido extender el ciclo de cocina que comenzará Rocío Marengo a dos horas de duración.
Allí, de regreso a Carnaval streaming, fue el propio periodista en cuestión quien, haciéndose eco de lo sucedido con su proyecto laboral, salió al cruce y, dolido por la desprolijidad con que se manejó el tema, lanzó: "Ayer me entero por Juancito Etchegoyen. lo agradecí en redes y se lo agradezco ahora, de que el programa estaba cancelado", reveló al aire. Y para dejar las responsabilidades en claro, el animador subrayó que la medida fue exclusiva de la compañía realizadora. "Estaba cancelado por la productora", continuó .
Entonces, siguiendo con su descargo, el conductor arremetió: "Y por Yanina Latorre me entero que además va a ir un programa de cocina de dos horas, cosa que yo tampoco sabía. Era un programa de una hora de cocina y después iba a venir el nuestro. Al canal lo corro de todo”.
“Inclusive el canal habló conmigo. La noticia para cancelar el programa era que yo me bajé, que por mí el programa no se hacía. Yo, además, dije que no a otras propuestas laborales. Dios me ampara y trabajo en, para mí, el mejor streaming de Argentina, que es Carnaval. En Cónclave, que es un éxito, y en este programa que lo será", cerró Doman indignado.
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