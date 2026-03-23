Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy

Espectáculos |Qué pasó

Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele

Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
23 de Marzo de 2026 | 08:57

Escuchar esta nota

Había salido a la luz la noticia de que el periodista Fabián Doman regresaba a la pantalla chica con un nuevo desafío profesional.

Así, estaría al frente del clásico formato que lideraba Roberto Galán bajo el nombre “Yo me quiero casar”, pero, de manera inesperada y repentinamente el proyecto caducó.

Según informó Yanina Latorre, la inminente llegada de Fabián Doman a la pantalla de El Nueve había sido cancelada y, en su lugar, la productora Kuarzo habría decidido extender el ciclo de cocina que comenzará Rocío Marengo a dos horas de duración.

Allí, de regreso a Carnaval streaming, fue el propio periodista en cuestión quien, haciéndose eco de lo sucedido con su proyecto laboral, salió al cruce y, dolido por la desprolijidad con que se manejó el tema, lanzó: "Ayer me entero por Juancito Etchegoyen. lo agradecí en redes y se lo agradezco ahora, de que el programa estaba cancelado", reveló al aire. Y para dejar las responsabilidades en claro, el animador subrayó que la medida fue exclusiva de la compañía realizadora. "Estaba cancelado por la productora", continuó .

Entonces, siguiendo con su descargo, el conductor arremetió: "Y por Yanina Latorre me entero que además va a ir un programa de cocina de dos horas, cosa que yo tampoco sabía. Era un programa de una hora de cocina y después iba a venir el nuestro. Al canal lo corro de todo”.

“Inclusive el canal habló conmigo. La noticia para cancelar el programa era que yo me bajé, que por mí el programa no se hacía. Yo, además, dije que no a otras propuestas laborales. Dios me ampara y trabajo en, para mí, el mejor streaming de Argentina, que es Carnaval. En Cónclave, que es un éxito, y en este programa que lo será", cerró Doman indignado. 

LE PUEDE INTERESAR

Lo que tenés que saber de AC/DC: el comunicado oficial sobre sus shows en Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

Así funciona La Plata hoy lunes no laborable y mañana feriado

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

Estudiantes ante Central Córdoba, por una sonrisa en UNO: formaciones, hora y TV

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

VTV: críticas a Provincia por no adherir a los cambios

Trump sobre Pearl Harbor: vergüenza en Japón
Últimas noticias de Espectáculos

Lo que tenés que saber de AC/DC: el comunicado oficial sobre sus shows en Argentina

Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años

El especial saludo de Maria Becerra a Tini por su cumpleaños con una foto muy particular

La previa del Mundial 2026: así están las parejas de los jugadores de la selección, sus loocks, historias de amor y seguidores   
Deportes
Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera
“Necesitábamos un resultado contundente”
Boca encontró en Aranda un respiro
River: victoria con ruido y varias polémicas
Acuña se pierde el próximo partido ante Belgrano
La Ciudad
Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 23 de marzo
Comercio en transformación: La Plata, entre locales vacíos y las ventas a la baja
El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
Información General
Alerta tuberculosis: los casos casi se duplicaron desde 2020
Nutricionistas alertan por el impacto de la crisis hídrica en la alimentación
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
Policiales
"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del dueño de Confitería La Ideal
“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata
El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
Le robaron una fortuna a una familia de hueveros
Susto en un festejo del club de rugby Los Tilos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla