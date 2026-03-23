Día de la Memoria en La Plata: organizaciones se movilizan a 50 años del golpe

En la víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, las agrupaciones de derechos humanos de La Plata encabezan una jornada de movilización y reflexión. El punto de encuentro es la Plaza San Martín este lunes 23 de marzo a partir de las 15 horas. La convocatoria se sostiene bajo los pilares de la memoria colectiva y el reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región.

La jornada cuenta con consignas centrales que refuerzan la postura de los organismos frente al pasado reciente: "No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000". Las organizaciones encabezarán una movilización a la que se unirán dirigentes de distintos espacios políticos de la Ciudad.

Además, se realizará en la Plaza una intervención artística por la que se convoca a los asistentes a llevar un par de zapatos para donar, que serán dispuestos en la nave central como símbolo de ausencia por los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar en nuestra región.

Esta marcha de unidad representa el cierre de las actividades locales previas a la movilización nacional del 24 de marzo, y consolida el compromiso de las organizaciones platenses con la defensa de los derechos fundamentales.