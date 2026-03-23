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Misterio en La Plata por la aparición de una lápida, una parca y restos óseos de animales: ¿rito umbanda?

Misterio en La Plata por la aparición de una lápida, una parca y restos óseos de animales: ¿rito umbanda?
23 de Marzo de 2026 | 11:08

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La aparición de una figura ataviada de una extraña túnica y rodeada de símbolos religiosos y restos óseos de animales generó misterio y curiosidad entre los vecinos que residen en las inmediaciones del hospital ex Policlínico San Martín de La Plata. 

La figura fue emplazada en un terreno descampado de 116 y 71. Según afirmaron en el barrio, usualmente aparecen allí "cajas con alimentos y cosas de tipo Umbanda". 

En este caso, un vecino contó que esta mañana pasó con su perro por el lugar y se encontró sorpresivamente con ese singular escenario.  

En lugares se erige una imagen similar a la de San la Muerte, más que nada por la túnica ya que no contaban la tradicional calavera que caracteriza a ese "santo pagano" cuyas creencias se extienden desde México hasta Argentina.  

La túnica llamaba poderosamente la atención, ya que en partes luce manchas rojas como si estuviera salpicada con sangre. A su lado se observa además cuatro cruces de madera, dos posadas sobre sí y otras dos sobre la acera. Además, a unos metros aparece, sobre la vereda, una lápida con una inscripción que dice "ALMA. RIP (descanse en paz)". 

A juzgar por lo que se observa a simple vista, pareciera que la figura realiza con su mano izquierda un gesto de señalamiento hacia la lápida. 

Tanto en la túnica como en la lápida dejaron aparentes restos óseos de animales. 

En el barrio aseguraron que se trata de un campo que "es tierra de nadie" debido a que habitualmente "arrojan basura, hay gente que va a pernoctar y se cada tanto se producen hechos de inseguridad". 

Y no descartan que la formación de ese escenario pueda estar relacionada con prácticas de la religión Umbanda. 

La Umbanda es una religión sincrética brasileña fundada en 1908. Sincretiza creencias africanas (orixás), catolicismo (santos), espiritismo kardecista y tradiciones indígenas. Centrada en la caridad y la virtud humana de mediumnidad, busca ayudar a través de entidades espirituales que representan a caboclos y pretos-velhos (habitantes nativos/mestizos y esclavos africanos). Sus rituales incluyen toques de tambor, danzas y ofrendas en terreiros (territorio sagrado). 

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