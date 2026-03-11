Tribuna de vecinos: dejanos tu reclamo, en un video

otra forma de reclamar: grabando un video / el dia

Un fiel reflejo de lo que ocurre en los barrios de La Plata, Berisso y Ensenada son las notas que se publican en eldia.com. Los vecinos envían, através del WhatsApp +5492214779896, videos en los que dan cuenta de las problemáticas que padecen y de esta forma reclaman ante los oídos sordos de las empresas que brindan servicios.

Es por eso que desde ahora se abrió una nueva sección: TRIBUNA DE VECINOS.

En la misma los lectores podrán enviar sus videos grabados con teléfonos celulares para contar cada uno de los problemas que observan en sus barrios.

Pérdidas de agua, veredas rotas, postes inclinados, árboles a punto de caer. Toda queja grabada en video será traducida en una nota que se hará viral en nuestras redes sociales y en la web del diario.

Nuestras vías de comunicación:

WhatsApp: +54 9 221 4779896

Canal de WhatsApp: EL DIA

Teléfono fijo: 412-0101

Mail: redacción@eldia.com

Instagram: @eldialp

Facebook: @eldialp

TikTok: @eldialp

Threads: @eldialp

X (ex Twitter): @eldialp

YouTube: @eldialp84