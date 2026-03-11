Tribuna de vecinos: dejanos tu reclamo, en un video

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un fiel reflejo de lo que ocurre en los barrios de La Plata, Berisso y Ensenada son las notas que se publican en eldia.com. Los vecinos envían, através del WhatsApp +5492214779896, videos en los que dan cuenta de las problemáticas que padecen y de esta forma reclaman ante los oídos sordos de las empresas que brindan servicios.
Es por eso que desde ahora se abrió una nueva sección: TRIBUNA DE VECINOS.
En la misma los lectores podrán enviar sus videos grabados con teléfonos celulares para contar cada uno de los problemas que observan en sus barrios.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- La nafta sube a diario: sorpresa y resignación
LE PUEDE INTERESAR
En Los Hornos llevan una semana sin una gota de agua
Pérdidas de agua, veredas rotas, postes inclinados, árboles a punto de caer. Toda queja grabada en video será traducida en una nota que se hará viral en nuestras redes sociales y en la web del diario.
Nuestras vías de comunicación:
WhatsApp: +54 9 221 4779896
Canal de WhatsApp: EL DIA
Teléfono fijo: 412-0101
Mail: redacción@eldia.com
Instagram: @eldialp
Facebook: @eldialp
TikTok: @eldialp
Threads: @eldialp
X (ex Twitter): @eldialp
YouTube: @eldialp84
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí