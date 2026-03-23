Fran Gómez reveló que "casi la queda" durante los festejos de Estudiantes campeón en La Plata

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El humorista platense Fran Gómez (33) relató el violento episodio que sufrió en diciembre pasado, en medio de los festejos por el campeonato de Estudiantes de La Plata en Plaza Moreno. Hoy trabajando en Luzu, el hincha del Pincha hace años que se ganó la fama en redes sociales, obras de teatro y plataformas. "Yo casi la quedo".
Según contó en Hispa, aquella noche se había sumado a la celebración junto a jugadores e hinchas del Pincha, en un clima que describió como festivo. “Vi el festejo de Estudiantes campeón con los jugadores, la pasé bárbaro, espectacular”, recordó sobre los momentos en la Municipalidad. Incluso mencionó un breve cruce con Santiago Ascacíbar: “Le dije unas palabras sentidas, que le chupó un huevo porque se fue a Boca igual, ja”.
El episodio ocurrió horas más tarde, cuando la celebración ya se dispersaba. “Cruzamos Plaza Moreno, estaba toda la gente de Estudiantes. Eran las tres y media, cuatro de la mañana. Nos quedamos tomando algo”, relató. En ese contexto, mientras comía un sándwich de bondiola comprado en un puesto callejero, fue sorprendido por detrás.
“Me compro una bondiola y empiezo a comer, cuando de pronto siento un arrebato de atrás. ‘Pum’, me pegaron una piña en la nuca”, contó. Al darse vuelta, advirtió que el agresor tenía un arma blanca. “Había un chabón sacando una punta”, agregó.
La reacción de quienes estaban en el lugar fue inmediata. “Toda la gente de Estudiantes se le fue encima, lo salieron a correr, hasta en moto. Lo cagaron a palos. Se lo llevaron preso”, detalló. Sobre el momento vivido, fue contundente: “Yo casi la quedo”.
El hecho derivó en una investigación judicial. En enero, según indicó el propio Gómez, se incorporó un informe de la fiscalía que lo mencionaba explícitamente como damnificado. “En un lugar decía ‘la víctima sería el mismísimo youtuber Fran Gómez’”, concluyó.
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