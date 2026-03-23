El aniversario del Golpe dividió aguas en la política platense

Una fuerte polémica dividió aguas este fin de semana entre las fuerzas políticas que integran el Concejo Deliberante platense, en torno a la conmemoración del Día de la Memoria. Fue a partir de que los ediles de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO decidieran ausentarse del homenaje, en medio de objeciones por la omisión de repudiar la violencia de organizaciones políticas durante los ´70, que adjudicó al oficialismo y el resto de los bloques. El gesto fue calificado de “excusa para armar un show”.

La sesión especial para la conmemoración de los 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, se llevó a cabo, como ya es tradición, en la exsede de la Comisaría Quinta, donde el peronismo, el radicalismo y dos vecinalismos brindaron homenaje a los desaparecidos de nuestra ciudad y figuras destacadas en la lucha por los derechos humanos.

La institución del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia rige en La Plata por la ordenanza 8639 desde 1996 y desde hace cinco años, los ediles del deliberativo local cambiaron el recinto del Palacio Municipal para sesionar ese día en el simbólico edificio de la Diagonal 74.

El viernes fue la primera fecha en la que no asistió el recinto completo. Los siete ediles de LLA y los dos del PRO ya habían confirmado en la sesión ordinaria del día anterior que no participarían de la ceremonia.

“Entendemos que (la fecha) es utilizada con fines políticos partidarios. Creemos que la memoria no puede ser apropiada por ningun sector ni utilizada para dividir a los argentinoss. Debe unirnos, no ser una herramienta de confrontación”, lanzaron desde el PRO a través de un comunicado oficial. Y añadieron: “El Concejo debe cumplir su funcionalidad constitucional y sesionar para legislar y deliberar sobre los temas que verdaderamente impactan a la vida de los platenses”.

En el caso de LLA, quien había anticipado la ausencia del bloque durante la ordinaria del jueves fue el bullrichista Juan Pablo Allan. “Lo hubiéramos hecho si nos hubiesen dejado incorporar un párrafo que repudie todo tipo de violencia, porque nosotros sostenemos que la verdad completa no es partidizada. En los `70 también hubo gente que quiso destituir un gobierno democrático y mató gente inocente”, dijo. Además, el bloque cuestionó paralelismos que algunos peronistas habían realizado entre las políticas económicas de la dictadura y de las del Presidente”.

Quien salió al cruce de los violetas y amarillos, que a nivel local vienen funcionando en tándem, fue el concejal alakista Pablo Elías. Luego de ser interpelado a través de las redes sociales por el edil del PRO Nicolás Morzone, Elías calificó la actitud de “show”. Y destacó que “tanto el radicalismo como el monobloque Asap y Propuesta Vecinal asistieron a la sesión especial”.

En diálogo con EL DIA, el integrante de Fuerza Patria lamentó que “es la primera vez que se rompe un consenso hasta ahora sostenido sobre el repudio de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina y que esta ciudad sufrió tanto”. E insistió en que “los derechos humanos y la reivindicación de la democracia no es una bandera del peronismo, sino de toda la política”.

En ese sentido, recordó el homenaje que el intendente, Julio Alak, y el presidente de la Junta Central de la UCR local, Pablo Nicoletti, hicieron al expresidente Raúl Alfonsín la semana pasada. “A pesar de nuestras diferencias, los partidos tradicionales estamos de acuerdo en que hay banderas a las que no vamos a renunciar”.

Insistió, además, que, durante la celebración en el acto en la Comisaría Quinta, en el que se votó homenajear al jurista Baltazar Garzón y a la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, “primó el respeto entre todas las fuerzas”.

Y concluyó: “No es nuestra responsabilidad explicar por qué se ausentaron sino de ellos. A sus argumentos los considero una excusa, porque el accionar de organizaciones políticas debe quedar en manos de la justicia; la política sí tiene el deber de repudiar el terrorismo de Estado”, lanzó.

Y frente a las críticas de que el Concejo Deliberante debe tratar temas locales, rebatió: “Este aniversario nos interpela a mantener viva la memoria por las generaciones pasadas, presentes y futuras y también es un tema local, porque La Plata fue una de las ciudades más sacudidas por esa tragedia”, concluyó.