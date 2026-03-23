Por una sonrisa en UNO: el Pincha recibe al Ferroviario

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Estudiantes se mide ante Central Córdoba desde las 19 en 1 y 57, con la obligación de amigarse con la victoria como local. Televisa ESPN Premium, transmite FM La Redonda
Con la premisa de volver a hacerse fuerte en casa, Estudiantes de La Plata recibe esta tarde desde las 19 en el Estadio UNO a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Álvaro Carranza estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium y también se podrá seguir por la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3.
El Pincha llega con el envión anímico que significó la victoria en Mendoza ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, un triunfo que el propio entrenador Alexander Medina calificó como “tranquilizador” luego de dos derrotas consecutivas que habían encendido algunas alarmas en City Bell. En ese contexto, el objetivo está claro: ratificar la levantada y empezar a consolidar una fortaleza en UNO, una deuda pendiente en este inicio de ciclo.
Además, el compromiso de esta tarde tiene un condimento especial para el DT uruguayo, que busca salir de un registro incómodo: el de los entrenadores que no lograron buenos resultados en sus primeros partidos como local. Por eso, sumar de a tres no solo significaría escalar en la tabla, sino también empezar a cambiar la tendencia en casa.
Sin embargo, no será una tarea sencilla. Del otro lado estará un rival que, pese a su irregularidad, suele ser competitivo y llega con confianza tras su última presentación. El equipo santiagueño venció 1-0 a Deportivo Riestra y pretende seguir sumando para meterse en la pelea por los puestos de clasificación. Con 12 unidades en el campeonato, producto de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas, el Ferroviario se ubica en la mitad de la tabla y necesita regularidad.
Alexander Medina y el Pincha buscan amigarse con la victoria en el Estadio UNO
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En cuanto a la formación, el Cacique deberá meter mano obligadamente. No podrá contar con dos piezas claves como Fernando Muslera y Gastón Benedetti. El primero fue convocado a a la Selección de Uruguay, en tanto que el lateral izquierdo sufrió una lesión grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda.
Ante la ausencia del arquero, el juvenil Fabricio Iacovich tendrá una nueva oportunidad bajo los tres palos. Al mismo tiempo que Eros Mancuso ocuparía el lugar del Vasquito.
Pese a esto, la buena noticia para el DT, es que durante el fin de semana conoció la noticia de que podrá tener entre sus filas a Tomás Palacios, también convocado, aunque a la selección nacional. Luego del partido de esta tarde, el marcador central se sumará a la concentración del combinado albiceleste en el predio que posee la AFA en Ezeiza para la disputa de la fecha FIFA.
Más allá de las bajas de Nando y Benedetti, el entrenador buscará sostener la base del equipo que viene de ganar, con la intención de no perder el funcionamiento que mostró en tierras mendocinas. En ese sentido, la clave estará en mantener la intensidad y mejorar la eficacia en los últimos metros.
Sin embargo, uno de los interrogantes que perduró durante gran parte de la semana fue en el sector ofensivo, apostar nuevamente por el juvenil Fabricio Pérez o por Edwuin Cetré desde el inicio. Siguiendo esta misma línea, el oriundo de San
Por su parte, del otro lado de la vía está el Ferroviario. El conjunto dirigido por Lucas Pusineri tiene una cuenta pendiente en el torneo: ganar fuera de casa. En condición de visitante aún no conoce la victoria, con dos empates —ante Atlético Tucumán y Defensa y Justicia— y tres derrotas frente a San Lorenzo, Instituto e Independiente. A esto se le suman algunas bajas sensibles, como la del defensor José Gómez, quien sufrió un desgarro en el aductor, y la de Fernando Juárez, que continúa en recuperación de una rotura de ligamentos.
Gastón Benedetti sufrió lesión grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda, y quedó descastado
Con este panorama, el duelo en UNO aparece como una prueba exigente para ambos. Estudiantes intentará sostener la levantada y hacerse fuerte ante su gente, mientras que Central Córdoba buscará dar el golpe y romper su mala racha fuera de Santiago. Todo está dado para un partido intenso, donde los detalles pueden marcar la diferencia.
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