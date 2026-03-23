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Policiales |150 MIL DÓLARES Y 10 MILLONES DE PESOS

Le robaron una fortuna a una familia de hueveros

Se trató de una irrupción de madrugada en 228 y 420. Hubo golpes y amenazas. El dinero estaba destinado a refacciones en la quinta

Le robaron una fortuna a una familia de hueveros

La banda que atacó a la familia de hueveros manejaba información / Web

23 de Marzo de 2026 | 02:57
Edición impresa

Un violento asalto sacudió a una familia dedicada a la producción de huevos en la zona de la calle 228 entre 420 y 423, donde al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en una vivienda durante la madrugada y se llevaron una suma varias veces millonaria.

El hecho ocurrió cerca de las 02.00, cuando la familia descansaba en su casa. Según relató un joven de 26 años, todo comenzó cuando fue despertado por los gritos de su madre. Al salir de su habitación, fue inmediatamente apuntado con un arma de fuego, mientras observaba que su padre, de 57 años, se encontraba herido en la cabeza y reducido por uno de los asaltantes.

Los delincuentes, todos con el rostro cubierto, vestidos de negro y armados, obligaron a la familia -integrada también por la madre, la pareja del denunciante y su hermano- a permanecer en una habitación mientras exigían dinero de manera violenta.

En un intento por frenar la agresión, las víctimas entregaron 10 millones de pesos en efectivo, producto de la recaudación del día de la granja familiar.

Sin embargo, los asaltantes redoblaron la presión y aseguraron conocer el movimiento del lugar:️ “Nosotros ya robamos a otros hueveros, sabemos que hay plata”, habrían dicho.

Ante las amenazas, la familia terminó revelando otro escondite donde presuntamente guardaban 150 mil dólares, ahorros destinados a refacciones del emprendimiento.

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Lejos de conformarse, los ladrones continuaron revisando toda la vivienda mientras mantenían a las víctimas retenidas. Además del dinero, sustrajeron cuatro teléfonos iPhone y otros objetos personales.

Antes de escapar, uno de los delincuentes -de tez morena, contextura delgada y aproximadamente 1,70 de altura- fue escuchado hablando por teléfono:️ “Ya estamos por salir, búscanos en la puerta”, lo que hace presumir la participación de un vehículo de apoyo.

Los investigadores también señalaron que al menos uno de los asaltantes tenía manchas de sangre en la ropa, posiblemente producto de la agresión al dueño de casa. La banda utilizó armas de fuego, entre ellas una pistola tipo calibre .38 y un revólver calibre .22, y hasta el momento permanece prófuga.

Este episodio vuelve a encender las alarmas en la zona productiva de La Plata, donde en las últimas semanas se han registrado robos violentos con modalidades similares, muchas veces con delincuentes que actúan en grupo, armados y con información previa sobre sus víctimas.

Vecinos de distintas localidades vienen manifestando su preocupación por el crecimiento de estos hechos, especialmente en zonas semi rurales o de quintas, donde -como en este caso- la falta de cámaras, alarmas o presencia cercana de patrullajes facilita el accionar de las bandas.

Mientras avanza la investigación para dar con los responsables, el caso refleja un patrón que se repite: delincuentes cada vez más organizados, violentos y con inteligencia previa sobre los movimientos económicos del sector, en el Oeste de la Ciudad.

 

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