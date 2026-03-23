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Los cambios de Scaloni en la Selección Argentina por diferentes lesiones 

Los cambios de Scaloni en la Selección Argentina por diferentes lesiones 

Luciano Castañares

23 de Marzo de 2026 | 15:24

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La Selección Argentina sufrió dos bajas de último momento de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia en La Bombonera, el viernes 27 y martes 31 de marzo, respectivamente. De esta manera, Lionel Scaloni se vio obligado a buscar nuevas alternativas para completar la nómina original.

Leonardo Balerdi sufrió una lesión y no estará a disposición del cuerpo técnico de la Albiceleste y quien ocupará su lugar será el defensor central de River Plate, Lucas Martínez Quarta. El Chino disputó un total de 15 partidos con la selección, todos durante el ciclo de Scaloni: debutó en 2019 y su última convocatoria fue en el marco de la Copa América 2024.

La otra baja que sufre el combinado argentino es la de Gonzalo Montiel, que terminó con molestias el partido de este domingo defendiendo los colores de River ante Estudiantes de Río Cuarto, y los estudios de este lunes por la mañana arrojaron que sufre una lesión muscular grado 1 en el isquiotibial izquierdo. Resta saber si el cuerpo técnico decide citar un jugador en el lugar que queda vacante por la lesión del lateral derecho.

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