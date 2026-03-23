Así funcionará la Ciudad hoy y mañana

23 de Marzo de 2026 | 01:25 Edición impresa

Por el día no laborable de hoy y el feriado nacional de mañana (Día de la Memoria) se dio a conocer el siguiente esquema de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos la recolección de residuos será normal hoy y no operará mañana.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas en ambas jornadas. El Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través del 107

» Centro de atención municipal (CAM)

La Municipalidad informó que el CAM no atenderá en ambas jornadas. Se retomará la atención el miércoles 25 de marzo..

» Esparcimiento

El Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 12 los dos días y la República de los Niños funcionará únicamente como parque, sin actividades pedagógicas.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido funcionará hoy con normalidad, pero mañana no.

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense La Plata estará cerrado hoy (como es habitual) y mañana abrirá de 8 a 13, mientras que el Mercado Regional Mayorista funcionará normal hoy y cerrará mañana.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Estará abierto para visitas de 7:30 a 15, su administración operará de 8 a 11:30 y los servicios ingresarán hasta las 11-

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará abierta hoy de 9 a 16 y cerrada mañana.