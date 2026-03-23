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Desesperada búsqueda de una chica de 14 años en La Plata

Desesperada búsqueda de una chica de 14 años en La Plata
23 de Marzo de 2026 | 12:14

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Una familia de La Plata atravesaba horas de profunda angustia por la ausencia de Alma Blanco, una adolescente de 14 años de quien no se tienen novedades desde la madrugada del domingo cuando se fue de su casa. 

La madre de la chica, Mariela Blanco, contó a EL DIA que Alma se ausentó de su casa de Barrio Aeropuerto "ayer temprano". Con el correr de las horas, su ausencia fue dando lugar a la preocupación, por lo que la progenitora radicó la denuncia en el destacamento policial de esa jurisdicción de la localidad de Villa Elvira. 

En la denuncia la madre contó que el domingo temprano se acercó a la habitación y su hija Alma no estaba. Ella debía estar allí con sus dos hermanitos con los que comparte la pieza.  

Desde entonces el paradero de la joven fue motivo de creciente preocupación y a mitad de la jornada de este lunes la información que se tenía de ella era escasa. “Hoy la situación es la misma de ayer”, dijo la mamá en medio del difícil momento. 

También dijo que se dificultaba el rastreo de la joven porque si bien tiene un teléfono celular, el dispositivo quedó en la vivienda al igual que la Tarjeta SUBE y su DNI. 

Según se informó, en apariencia física la joven tiene estatura aproximada de 1,50 metros, tez blanca, ojos negros y cabello negro con mechas fucsias en la parte de la nuca y el flequillo. 

Al momento de ausentarse del domicilio la joven vestía pantalón de jean azul con roturas en las rodillas, zapatillas negras con detalles blancos, un buzo rosa y campera negra con detalles blancos. 

La madre apeló a la solidaridad de la comunidad y pidió que quienes puedan aportar información valiosa para la búsqueda se comuniquen al número de celular 01162545781.

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